Aksesuar Üreticisi Galaxy S9 Tanıtım Görsellerini Yayınladı!

Aksesuar üreticisi DBrand, Galaxy S9 kılıfları ile birlikte cihazın orijinal görüntüsünü de sitesi üzerinden yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı 25 Şubat 2018 Pazar günü Mobil Dünya Kongresi’nin basın özel gününde tüketicilerin beğenisine sunacak. Cihazların tanıtımına bir aydan kısa bir süre kaldı ve dolayısı ile sızıntılar da artmaya başladı.

Bir akıllı telefon aksesuar üreticisi olan DBrand, attığı tweet ile DBrand’in henüz tanıtılmamış telefonların özelleştirilebilen bir yer olduğunu belirtirken, paylaştığı GIF’le de yeni Galaxy S9’un tasarımını ortaya çıkarmış oldu.

DBrand’in paylaştığı Galaxy S9 tasarımları, önceki sızıntılar ile birebir tutarlı. Dolayısı ile 25 Şubat’ta en azından görsel olarak şaşıracağımız bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte DBrand, cihazını özelleştirmek isteyenler için pek çok farklı renk ve doku sunarak cihaza yeni bir hava katmanıza izin veriyor.

DBrand’in paylaştığı görsellerin ‘sahte’ olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat şirketin geçtiğimiz yıl Galaxy S8 için de benzer bir şekilde henüz tanıtılmadan kaplama tasarımlarını ortaya çıkardığını söylememiz gerekiyor. Ayrıca akıllı telefon üreticileri, aksesuar üreticilerine üretime başlamaları için cihaz tanıtılmadan önce kalıplarını gönderiyorlar.

Sonuç olarak Galaxy S9 için tasarım olarak Galaxy S8’in revize edilmiş bir versiyonu olacak diyebiliriz. Samsung’un tasarımda büyük bir değişiklik gerçekleştirmemesi, cihazın özellik olarak tatmin edici olacağının bir göstergesi olabilir. Zira şirket Galaxy S6’dan S7’ye geçerken de çok ciddi tasarım değişikliği gerçekleştirmemiş, fakat özellikleri ve donanımı ile kullanıcıları tatmin etmişti.