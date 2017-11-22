Galaxy S9'un İlk Görüntüleri 'Yanlışlıkla' Paylaşıldı!

Bir aksesuar üreticisi yeni kılıfları ile birlikte Galaxy S9'un da ilk görüntülerini paylaştı. Kesin olmamakla birlikte görüntüler beklenen Galaxy S9 tasarımı ile bire bir uyuşuyor.

2018 yılına kadar herhangi bir büyük şirketin bir amiral gemisi tanıtması beklenmiyor. En yakın amiral gemisinin Şubat sonunda Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağını düşünürsek elimizde pek fazla sızıntı olduğunu da söyleyemeyiz.

Fakat genel olarak 2018’in başında tanıtılacak amiral gemilerinin tasarımlarının şekillenmeye başladığı söylenebilir. Öyle ki bir akıllı telefon aksesuar üreticisi olan Ghostek, ‘yanlışlıkla’ Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’un tasarımını yayınlamış olabilir.

Ghostek’in yayınladığı görselden anladığımız kadarı ile Samsung, yeni amiral gemisinin ön yüzeyinde önemli bir tasarım değişikliği düşünmüyor. Kullanıcılar tarafından fazlası ile beğenilen Infinity Display tasarım çizgisi yeni modelde de devam edecek.

Bununla birlikte Samsung cihazın arka panelinde önemli birkaç tasarım değişikliğine gidiyor. Bu tasarım değişikliklerinden ilki Galaxy S ailesinin yeni üyesinin Galaxy Note 8’de olduğu gibi çift kamera modülüne sahip olacak olması.

Fakat çift kameranın, parmak izi tarayıcının ve flaşın tasarımı Galaxy S9'da tamamen farklı olacak. Galaxy S8 ve Note 8’de parmak izi tarayıcı kameranın yanında bulunuyordu ve uzun parmaklı kişiler için dahi tarayıcıya ulaşmak kolay olmuyordu.

Galaxy S9 ile birlikte çift kamera dikey olarak yerleştirilecek ve parmak izi tarayıcı kameranın altına konumlandırılacak. Böylece standart bir kullanıcı parmak izi tarayıcıya daha kolay ulaşabilecek. Flaş ise tarayıcı ile kameranın arasında bulunacak.

Galaxy S9’un en çok eleştirilecek yanı, yandaki Bixby tuşunun ses açma tuşları ile aynı boyutta ve aynı mesafede konumlandırılması olacak. Çoğu kullanıcı sesi kısmak isterken Bixby’yi açtığı için Samsung’un kulaklarını çınlatacak.

Galaxy S9 tasarımında kullanıcıların en çok içini rahatlatan konulardan biri de kulaklık girişinin kaldırılmayacak olması. Kablosuz kulaklıklar ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, hala çoğu kullanıcı kablolu kulaklık kullanıyor ve bir dönüştürücü kullanmak ya da yeni bir kulaklık almak istemiyor.