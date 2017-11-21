Oyunlar Pahalı Değil, Daha Yüksek Fiyatlara Satılmalı

KeyBanc Capital Markets analisti Evan Wingren'e göre oyunlar sundukları eğlence bakımından daha yüksek fiyatlara satılabilir. Star Wars Battlefront II gibi oyunlara yapılan tepkiler haksız.

Video oyunları endüstrisi son yıllarda büyük bir evrim geçiriyor. Eskiden bir oyun satın aldığınızda o oyun her şeyiyle sizin olurdu. Oyunun bir karakteri için oyun kadar para ödemek zorunda kalmazdınız. Günümüze kadar olan süreçte ise oyun sektörü yeni bir düzen arıyor. DLC paketleri son yıllarda oyunların en büyük sürdürülebilir para kaynağı oldu, ancak şu an karşımızda olan nokta son derece “iğrenç” bir şeyi gözler önüne seriyor.

Bir oyunu satın aldıktan sonra, o oyunun fragmanlarında, tanıtım reklamlarında gözüken karakterlere erişebilmek için ayrıca para vermek kadar sıkıntılı bir durum yok. EA başta olmak üzere Ubisoft gibi pek çok oyun firması bu tarz sistemleri kullanmaya başladı. Elbet bir gün bir oyunda patlak verecek diyorduk ki, bu beklentimiz Star Wars: Battlefront II oyunu ile karşılandı. Oyuncular mikro - ticaret işlemlerinin aşırılığını gerekçe göstererek oyuna karşı büyük bir eylem başlattılar. Bu durumdan sonra zafer gecikmedi. EA oyunda bulunan mikro - ticaret işlemini durdurdu.

Elbette bu işlem kısa süreliğine geçerli. Şirket mikro – ticaret sistemini yeni bir düzenleme yaparak yeniden karşımıza çıkraacak, sonuçta sektörün geleceği bu yönde şekilleniyor, ancak bir daha hiçbir firma EA’nın yaptığı gibi “insanları adeta salak yerine koyarak” bir fiyat politikası çıkaramayacak.

Keybanc Capital Markets analisti Evan Wingren, EA hisselerinin bu süreçte düşüşe geçtiğini belirtti. Bu düşüş her yıl onlarca AAA kalitesinde oyun çıkartan bir firma için çok büyük değil, ancak dönüp “biz ne yapıyoruz” demeleri için yeterli bir düşüşten bahsediyorum. Wingren’e göre bu düşüş, yatırımcılar için bir fırsat niteliği taşıyor. EA, elbette bu düşüşten sıyrılacak ve yeniden yükselişe geçecek. Tıpkı Bitcoin gibi oyun sektörü de yeni gelecek olarak gösteriliyor. Dünyanın en büyük oyun firması da normal olarak bu yükselişin merkezinde yer alıyor. Eğer bu tarz yatırımlar yapıyorsanız, EA’dan hisse almanın tam zamanı demektir.

Wingren’in bana göre tamamen saçma bir görüşü daha var. Analist, oyun fiyatlarının uygun olduğunu, hatta ucuz bile olduğunun altını çiziyor. Bunu açıklarken, Battlefront 2’yi bir yıl boyunca günde 2.5 saat oynanacak şekilde hesaplıyor ve temelde oyunun 60 dolar olduğunu, aldığımız oyunlar için saat başı 40 sent ücret ödediğimizi belirtiyor. Sinemada izlenen bir filmin saat başı 3 dolara denk geldiği düşünüldüğünde eğlence araçları açısından en ucuz alanlardan birisinin oyun olduğunu ortaya koyuyor.

Kendi açımdan Wingren’in tezini çürütmek gerekirse, bir sinema filmine gittiğimizde, dünyaca ünlü yıldızların, efektlerin ve büyük bir setin bulunduğunu görüyoruz. Tüm bunların maliyeti, 100 milyonlarca doları geçiyor. Haliyle izlediğimiz film kısa sürede tüketilebilir olmasına rağmen üretim maliyetinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Oyunda ise, aynı şekilde 100 milyon dolarlık maliyet söz konusu. Bu oyunun 50 saat oyun süresi sunması maliyeti değiştirmiyor. Değiştirse bile 60 dolar para vererek satın aldığımız bir oyun bunu fazlasıyla karşılıyor. Bunun daha fazlasını istemek oyun firmaları açısından “açgözlülük” olarak tanımlanabilir. Oyunu ücretsiz yapıp oyun içi satın alma sistemi koyabilirsiniz ya da oyun paralı olmasının yanında kozmetik ürünleri ile satın alma işlemi yapabilirsiniz, ancak oyunun kaderine etki eden bir şeyi parayla oyunculara “yeniden” satmak kadar yanlış bir hareket olamaz.

Sanırım bu tartışmalar bir süre daha devam edecek. EA’nın Star Wars: Battlefront II’ye yeni bir satın alma sistemi getirmesiyle sorun devam edecek veya çözülecek diyebiliriz. Peki, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Wingren’in söylediği gibi oyunlara verdiğimiz paralar aslında çok daha uygun ve daha çok artabilir mi? Yapılan karşılaştırma doğru mu? Yorumlarınızı bekliyorum.