YouTube’da yayınlar açıp videolar yayınlayan 12 yaşındaki bir çocuk, internetin etkisi yüzünden çok kısa sürede hem sevinci hem de üzüntüyü yaşadı.

Geçtiğimiz gün oyun dünyasında çok garip bir olay yaşandı. Canlı yayın yapan 12 yaşındaki bir çocuğun birkaç gün arayla hem mutluluk gözyaşları hem de üzüntü gözyaşları dökmesine şahit olduk. Peter “Rolly Ranchers” Varady isimli 12 yaşındaki çocuk, çok kısa sürede 100.000 aboneye ulaştı.

Her şey bir şansla başladı. 12 yaşındaki Varady, YouTube canlı yayınında Fortnite oynadığı sırada, ikili maçta Cizzorz isimli ünlü YouTuber’a denk geldi. Normalde videolarını 1 yıldan beri düzenli yayınlamasına rağmen 1000 aboneye ulaşamayan Varady, bu raslantının hemen ardından 100.000 aboneyi geçmeyi başardı. Cizzorz’un izleyicilerini Varady’nin yayınına geçmesi için teşvik etmesinin ardından yaşanan bu olay, küçük çocuğu çok mutlu etti. “Buna layık değilim” diyerek göz yaşları döken Varady'e desteğini esirgemeyen Cizzorz, bu konuda kendi izleyicilerinden övgü aldı. Yalnızca 24 saat içinde abone sayısı 80.000’e ulaşan Varady, bu durum karşısında çok şaşırdığını ve Cizzorz’a büyük minnet duyduğunu defalarca kez dile getirdi. Bu sürede izleyicilerden yüzlerce dolarlık bağış alan küçük çocuk, hayatının en ilginç birkaç gününü yaşadı.

Bu olayların ardından kısmen ünlü bir oyuncu olmaya başlayan Varady, bu sefer de trol bir muhabbetin kurbanı oldu. Bir kişi, Varady yayın yaparken çocuğun ve annesinin kendilerini asacağını iddia ederek polisi çağırdı. Bu durumun ardından çok kötü bir süreç geçiren Varady, bu sefer de “Bunu neden yaptınız? Artık YouTube ile devam edebileceğimden emin değilim.” diyerek göz yaşları döktü.

Varady’i ünlü yapan Cizzorz da yalnızca 12 yaşındaki bir çocuğa yapılmaması gereken bir şaka olduğu dile getirerek, “Bu çocuk yalnızca 12 yaşında. Bunu kim yaptıysa umarım bir hücrede çürür” diyerek sitemini dile getirdi. YouTube, Twitch gibi izleyici ile doğrudan iletişime geçilen platformlarda, küçük çocukların psikolojisini etkileyecek olaylar yaşanabiliyor. Bu yüzden ebeveynlerin çok daha dikkatli davranması gerekiyor.