Bilim, doğal olanı insan üretimiyle taklit edilebilecek şekilde basitleştirmek adına durmadan çalışıyor. Bu konuda yapılan en büyük girişimler ise kamuflaj teknolojileri. Bulundukları ortama saniyeler içinde uyum sağlayıp kaybolan ahtapotlar ise bu yeni teknolojiye ilham oldular.

Ahtapotlar çoğu kişinin sevdiği bir görünüme sahip olamayabilirler, ancak her geçen gün bilim insanlarını şaşırtmayı başarıyorlar. Aralarında öyle bir türü var ki, bulunduğu ortamdaki materyaller fark etmeksizin gözden kaybolabiliyor.

Çevresel etmenleri taklit etmek konusunda doğanın en gelişmiş casusu olan ahtapotlardan bu konuda daha iyisini bulmak zor. Hatta değişim yaşadıkları şey sadece renkleri değil, şekilleri de taklit edebiliyorlar.

Cornell Üniversitesi'nde görevli bilim insanları ve mühendislerden oluşan bir ekip, Massachusetts Deniz Biyolojisi Laboratuarı'ndan ahtapot uzmanı Roger Hanlon ile birlikte, hayvanların bu şok edici özelliğini taklit eden teknoloji geliştirdiler.

Yayınlanan ilk raporlara göre ekip, “ahtapotların şekil ve renk değiştiren ciltleri gibi çok karmaşık 3B olarak form değiştirebilen ince bir zar” tasarladı:

Örneğin yukarıdaki resimde taşların orta bölmesinde bu ince zar tabakasından var ve zemin ile ayırt edilemiyor.

Bu zar sadece saniyeler içerisinde saksı bitkilerini ve taşlı zeminleri taklit edebiliyor. Askeri kamuflaj giysilerinden akıllı cihazlara kadar birçok kullanım alanı olduğu söyleniyor. Söz konusu teknolojiler arasında en çok kullanılması beklenilen alan ekranlar. Çünkü materyal, bulunduğu ortamı saniyeler içerisinde taklit edebiliyor.

Teklonojinin yakın zamanda ilk olarak askeri uygulamalar için denenceği söyleniyor.