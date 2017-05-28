Temel düzeyde bilgi gerektiren matematik sorusu, sosyal medyada uluslararası çapta viral oldu. Çoğu insanın çözmekte zorlandığı soruya yakından bakıyoruz.

Kabul edelim ki formel bilimler dışında eğitim görenlerimiz dışında bir kısmımız, matematik dersini lisede bıraktı. Kendimizi yeni yeni tanımaya başladığımız çağlarda matematik, çoğumuzda beklenen merakı uyandıramadı. Hatta bugün bu grubun içerisinde formel bilimlerde eğitim görmüş birçok insan bile var.

Gün geldi suçu eğitim sistemine yükledik, gün geldi beceremiyorum dedik. Ancak matematik gibi ulvi bir bilim, hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya devam etti. Biz de lisedeki temel matematik bilgisiyle sorunlarla savaşmaya çalıştık. Burada elbette tek suçlu da biz değiliz. Ayrıca söz konusu viral matematik sorusu sadece ülkemizde tartışılmadı, sosyal medyada her gün bir sayfada görmek artık mümkün hale geldi. Zira temelde yatan yaman bir çelişki tekrar gündeme geldi; büyük hızla değişen dünyada, 150 yıldır çocuklara aynı şeylerin aynı şekilde öğretilmesi.

Soru şu şekilde:

Görünüşte oldukça basit ancak cevabı aşağıdaki yolla 9 bulduysanız yanılıyorsunuz:

Buradaki hata aslında kafamıza vurula vurula öğretilen fakat ısrarla unutulan temel matematik kurallarından kaynaklanıyor:

Kesirler bölme işlemleridir.

Bölme işleminin temelinde çarpma işlemi yatar.

Kesirli bölmelerde birinci terim aynen yazılır, ikinci terim ters çevrilip çarpılır.

Bu şekilde bakıldığında çözüm ve sonuç aşağıdaki gibi oluyor, doğru cevap 1!