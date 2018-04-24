Bir Ankete Göre iPhone X Kullanıcıları Çentikten Memnun

İlk çıktığı dönemde kimse tarafından sevilmeyen çentikli iPhone X, uzun kullanımda kullanıcılarını memnun etmiş gibi görünüyor.

iPhone X kullanıcıları arasında yapılan bir araştırma, 2017 ve 2018’in trend telefon özelliklerinden çentikli ekranın başarısını gözler önüne seriyor. Araştırma sonucunda iPhone X kullanıcılarının yaklaşık %97’si, home tuşu bulunmayan ve yukarıda bir çentiğe sahip olan telefonun tasarımını beğeniyor. Bu haber Apple için çok iyi, çünkü herkes çentikli ekrana tepkisini gösterirken şirket bu yeni tasarıma tam destek vermişti.

Creative Strategies tarafından yapılan bir anket kapsamında iPhone X’da bulunan özelliklerin kullanıcılar tarafından nasıl karşılandığı gözlemlendi. Telefonun çentikli ekran gibi çok konuşulan özelliklerinden Face ID de, çentikli ekrana yakın olan %90’lık memnuniyet seviyesiyle Apple’ın doğru bir iş yaptığını gösterdi.

Geçtiğimiz sene iPhone’un 10. yılına özel, telefonun ön kamerası ve çeşitli sensörlere yer ayırmak için ekranın üst kısmında “çentik” olarak adlandırılan bir tasarım değişikliğine gidilmişti. İlk başlarda daha önce görülmeyen bir tasarıma sahip olduğu için tepki çeken çentikli ekran, bu süreci atlatmış görünüyor. iPhone X kullanıcıları, şu anda çentikli bir ekrana sahip telefonu kullanmaktan çok memnunlar.

iPhone X’la alakalı 11 özelliğin yer aldığı Creative Strategies anketi telefonu satın alan kullanıcıların ne kadar memnun olduklarını açıkça gösterirken, Apple’ın kişisel asistanı Siri’ye karşı çok ciddi bir memnuniyetsizlik olduğunu gözler önüne serdi. Ankete katılanların yalnızca %20’lik kısmının memnun olduğu Siri, iPhone X’un başarılı gidişatının yanındaki tek kötü öge olarak gözüküyor.

Siri dışında telefonun ön kamerasıyla çekilen portre modları da kullanıcıların memnun olmadığı alanlar arasında yer alıyor. Selfie portre modu, iPhone X kullanıcılarının % 65’i tarafından beğeni ile karşılanırken, %35’lik kısım bu modu yetersiz buluyor. Arka kamerayla çekilen normal portre moduna baktığımızda ise %83’lük bir memnuniyet oranı yer alıyor.

iPhone X için yapılan ankete baktığımızda kullanıcılar, telefonun tasarımını, performansını, renk kalitesini ve Retina OLED ekranını çok beğeniyor. Ayrıca telefonda bir Home butonu olmamasını da hiç sorun etmiyorlar. Face ID ile batarya performansından da memnun olan iPhone X kullanıcıları, muhtemelen bundan sonraki senelerde de iPhone X tasarımının yeni versiyonlarını satın almak isteyeceklerdir.