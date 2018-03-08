Bir Anne, Fortnite'in Oğlunu Nasıl Bağımlı Yaptığını Anlattı

Bir anne, Fortnite oyununa başlayan 10 yaşındaki oğlunun oyuna nasıl bağımlı olduğunu açıkladı.

Henüz birkaç ay önce yayınlanmasına rağmen, oyun sektörünün en başarılı oyunlarından PUBG’ye kafa tutan Fortnite, ücretsiz olmasından dolayı özellikle küçük yaşta çocuklardan sağlam bir kitle oluşturdu. Bu durum ilk başta sorun değil gibi gözükse de oyunun bağımlılık yapıcı etkisi, çocuklara zarar vermeye başladı.

İngiltere’de Leo isimli 10 yaşındaki bir çocuğun annesi Fortnite’ın çocuğu üzerinde yaptığı etkiyle ilgili konuştu. Bir sabah programına katılan anne, oğlunun eskiden Xbox üzerinde oyun oynadığını, ancak diğer şeylere de zaman ayırdığını açıkladı. Fortnite’a başladıktan sonra çocuğunun aile zamanlarını bile ihlal ettiğini söyleyen anne, oyunun çocuğunu bağımlılığa sürüklediğini açıkladı.

Çocuğunun FIFA oynarken biraz oynayıp ayrıldığını, ancak Fortnite’da haftalarca oyundan ayrılamadığının altını çizen anne, Fortnite’ı düzenli oynamanın nasıl kötü davranışlar oluşturduğunu söyledi.

Leo’nun annesi, çocuğunun bu oyuna bağlanma sebebini de açıkladı. Fortnite’ı yorumlayan anne, “Çok fazla eğlenceli ve adrenalin dolu bir oyun. Oynayanlar ekranın başında çığlık atıyorlar, saklanıyorlar, birbirlerini arıyorlar, arkadaşları ile birlikte oyunların içinde yaşıyorlar” dedi. Bu dünyada her şeyi yaptıktan sonra, gerçek dünyada her şey sıkıcı geliyor ve rekabet etme istekleri kayboluyor. Bu yüzden kendilerini oyunda rahat hissediyorlar.

Oyunda bulunan inşaat mekanikleri ile iyice bağımlılık yapıcı bir türe dönen Fortnite’ta, tek bir baltayla yapılar inşa edilip savunma yapılabiliyor.

3.4 milyon anlık oyuncuya oluşan oyunun yaş sınırlaması getirmesi gerektiğini belirten anne, çocuğunu Fortnite’tan uzaklaştırdığını açıkladı. Eğer sizin küçük çocuklarınız da Fortnite ve benzeri oyunları bağımlılık derecesinde oynuyorsa, durumun kontrolünü ele almanız en doğrusu olacaktır.