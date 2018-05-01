Yeni bir araştırma, herhangi bir yabancı dili kusursuz olarak ancak çocuklukta ya da gençlikte öğrenebileceğimizi, yetişkinlikte ise çok iyi bilsek de mükemmele ulaşamayacağımızı ortaya çıkardı.

Çoğu uzman, yeni bir dil öğrenmeye ne kadar erken başlarsanız, o kadar başarılı olacağınızı söyler. Peki bu ne kadar doğru? Cognition adlı bir bilim dergisinde yayınlanan araştırma, insanların dil öğrenme konusunda gençken daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı.

Facebook’ta 670 bin farklı ulus ve yaştan insanın katıldığı testte katılımcılara belirli İngilizce cümlelerinin gramer açısından doğru olup olmadığı sorulurken ayrıca yaşları, ne zamandır İngilizce bildikleri ve nerede İngilizce öğrendikleri de soruldu.

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 20’li ve 30’lu yaşlardayken, yaş skalası 10 ile 70 arasında değişiyordu. Katılımcıların 246 bini sadece İngilizce konuştukları ve geri kalanının iki ve ya daha çok dil bildiği test, gramerin en iyi çocuklukta öğrenildiğini ortaya çıkardı.

Fakat uzmanlar bu testin yalnızca gramere odaklandığının altını çiziyor. Uzmanlara göre insanlar kusursuz olmasalar da herhangi bir dili geç yaşlarda da çok iyi konuşabilecek şekilde öğrenebilirler. Bir dili, ana diliniz gibi konuşmak için ise erken öğrenmek şart.

Yetişkinlik döneminde dil öğrenme yeteneğinin kaybedilmesine yol açan en büyük neden ise beynin değişme ve adapte olma yeteneğinin kaybedilmeye başlanması. Bu da insanların yeni bir dili öğrenme ve bu dilde düşünme kabiliyetini geliştirememesine neden oluyor.

York Üniversitesi Dil Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Marilyn Vihman, "Erken başlamazsanız bir yabancı dili ana diliniz gibi konuşamayacağınızı söylemek biraz sorgulanabilir bir önerme. Böyle vakalar nadiren görülüyor ama görülüyor ve belgeleniyor.’’ dedi.

Yine York Üniversitesi'nden Dr. Danijela Trenkic ise araştırmanın dilin sadece bir boyutuna odaklandığını hatırlatarak, "Bir yerli gibi konuşamasanız da, tüm cümlelerinizin grameri doğru olmasa da mükemmel bir iletişim kurabilirsiniz" dedi.