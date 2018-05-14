Bir Ay Boyunca Hiç Tuz Kullanmazsanız Ne Olur?

Tuzun sağlığımıza zararı az mı, çok mu? Öteden beri sıkça tartışılan bir konu bu. Tuzsuz yapamayan, yediği her yemeğe daha tadına bakmadan tuz eklemekten vazgeçemeyen 'Frederic Patenaude' isimli genç bir adam; bir gün, bu alışkanlığının sağlığına zarar verdiğini fark ediyor ve bir karar alıyor. 'Artık hayatımda tuza yer yok...'

Frederic Patenaude, 'çiğ beslenme' üzerine araştırmalarda bulunan bir yemek blogger'ı aslında. Fakat her ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışsa da, kötü bir alışkanlığı var: Tuzsuz yaşayamıyor.

Derken bir gün, konuya ilişkin bilimsel makaleleri okuyan genç adam, günlük tuz tüketiminin 1500 mg'ı geçmemesi gerektiğini öğreniyor. (Yapılan araştırmalara göre, nüfusun %99.4'ü bu sınırı aşıyor.)

Tuzun kan basıncını yükselttiğini ve tuz tüketiminin ilerleyen yaşlarda insanlarda yüksek tansiyon sorunlarına neden olduğunu, böbreklere zarar verdiğini, böbrek taşı oluşumuna hatta mide kanserine dahi sebep olabildiğini öğrenince bir şeyler yapması gerektiğini anlıyor. Uzun bir yolculuğa çıkan ve burada yemeği abartan Frederic; geri döndüğünde şişmanladığını, vücudunda şişlikler oluştuğunu ve tansiyonunun da tehlikeli ölçüde yükseldiğini görüyor ve günde 4000 mg civarı tuz tükettiğinin farkına varıyor.

İşte bundan sonra, 'tamamen tuzsuz' bir aylık bir beslenme deneyine başlıyor... Ve tuzdan tümüyle arınmış bu yeni hayatından öğrendikleri ise şunlar...

Sağlıklı beslenmek daha da kolaylaştı

"İlk kez, yiyeceklerin gerçek tadını aldım" diyor Frederic. Bu nedenle daha doğru yiyecek tercihleri yaptığını; içinde tuz olan ekmek, kraker gibi hazır yiyecekleri de hayatından çıkardığını belirtiyor.

Hiç susamadım

"Bu küçük bir adım gibi görünse de; lüzumsuz bir biçimde hiç susamadığım gibi, gece su içmek için de kesinlikle uyanmadım" diyor Frederic. Bütün suyu yediği yiyeceklerden karşıladığını, tuz kullanmadığı için vücudunun ekstra suya çok da ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

Kilo verdim

"Bu süre zarfında, özellikle yüz bölgemde incelme oluştu" diyor Frederic. Tuz tükettiğinde, vücut suyu emdiği için göz altlarında ve yüzünde şişkinlikler meydana geldiğini belirtiyor.

Aknelerimden kurtuldum

"Kendimi bildim bileli, özellikle sırt bölgelerimde akneler mevcuttu" diyor genç adam. Tuzu bırakınca bu akne ve sivilcelerden kurtulmakla kalmayıp, cildinin de artık sağlıklı ve pürüzsüz bir hale geldiğini belirtiyor.

Uykusuzluk problemimi yendim

"Eskiden uykuya dalma problemi yaşıyor, geceleri sık sık uyanıyordum" diyor Frederic. Tuzsuz yaşamına başladığından bu yana ise geceleri mışıl mışıl uyuduğunu belirtiyor.

Kendimi daha iyi hissediyorum

Tuzsuz beslenme ile beraber kendini daha 'temiz' hissetmeye başladığını ifade eden Frederic, sözlerini şöyle noktalıyor: Hem bedensel, hem de ruhsal anlamda artık çok daha iyiyim!