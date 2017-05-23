Nintendo Switch İçin Yanıp Tutuşan Çocuğa Mükemmel Sürpriz!

Nintendo’nun bu yıl piyasaya sürülen oyun konsolu Switch satışa çıktığı bölgelerde o kadar çok seviliyor ki, oyun meraklısı herkesi kendine çekmeyi başarıyor.

Daha önce sosyal medyanın gündemine gelen buna benzer bir başka macerayı sizlere aktarmıştık, ancak durum bu kez farklı.

Modüler oyun konsolu olan Nintendo Switch, oyunları daha eğlenceli hale getirmek için birkaç parçadan oluşuyor. Hal böyle olunca hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini fazlasıyla üzerine çekiyor.

Twitter kullanıcısı Mohikan, oğlununun karton ve kağıt parçalaından yaptığı Nintendo Switch modelini fark edince işe koyuluyor. Ancak aldığı geçek Nintendo Switch’i tam da çocuğunun isteyeceği bir şekilde hediye ediyor.

Aynı zamanda çeşitli teknolojik aletlerin kağıt ve kartonlardan maketini yapan meraklı çocuk, babasının sürprizinden habersiz hazırladığı karton maketle oynamak için eline alıyor.

Ve sonuç:

Ülkemizde henüz satışa sunulmayan Nintendo Switch’i daha önce yurt dışından getirtip incelemesini yapmıştık. İlgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: