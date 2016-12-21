Bir Balıkçı, Denizin Derinliklerinde Tuttuğu Korkunç Balıkların Fotoğraflarını Paylaştı!

Roman Fedortsov isimli dip balıkçısı, 200-1000 metre derinliklerinden tuttuğu canlılarının resimlerini paylaştı. Resimler ürkütücü olmasının yanı sıra, derinliklerin de gizemini barındırıyor.

Okyanusun derinlikleri hakkında aslında çok da bir şey bilmiyoruz. Çünkü gözlemleyebildiğimiz kısmı yalnızca 1000’de 5. Yabancı bir gezegen olan Mars’ın yüzeyi bile, daha çok hakim olduğumuz bir alan.

Rusya’nın Kuzey Kutbu’nda kalan kısımlarında, Murmansk limanında balıkçılık yapan Roman Fedortsov, özellikle denizin derin kısımlarında avlanıyor. Kuzey Kutbu’ndan Fas sahillerine dek balığa çıkan Fedortsov, derinlerden tuttuğu birçok deniz canlısının resmini @rfdortsow isimli Twitter hesabından paylaşıyor.

Özellikle denizin 200-1000 metreleri arasında yaşayan bu canlılar, alacakaranlık kuşağı canlıları olarak adlandırılıyor. 1000 metrenin altı ise alacakaranlığın bittiği ve karanlığın başladığı nokta. Bu bölgede yaşayan canlılar, ışığın dağılımından dolayı kırmızı veya siyah renklerde oluyor. 1000 ve 4000 metre mesafeler arasında gün ışığı yok, tam bir karanlık hakim. Okyanusun bilinen en derin bölgeleri 11.000 metreyi bulduğu göz önüne alındığında dipten çıkardığımız canlıların bile ne kadar küçük bir bölgeden çıkarıldığını anlayabiliyoruz. Aşağıdan Fedortsov’un çektiği resimlere bakabilirsiniz.