Onlarca Kadın Bir Bilgisayar Hatası Yüzünden Ölmüş Olabilir!

Tahmin edersiniz ki konu sağlık olduğunda, en ufak ihmal bile büyük sonuçlar yaratabiliyor. Bu noktada İngiltere’de bir bilgisayar hatası, birçok kadının meme kanserinden ölmesine neden olmuş olabilir.

Daha önce de birçok skandala konu olan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), bu defa büyük bir ihmal hatası ile birçok kadının ölümüne neden olmuş olabilir. Özellikle 50-70 yaş arası kadınların meme kanseri riski taşıdığı bilindiği için İngiltere her 3 yılda bir bu yaş grubuna ait kadınları, aile sağlığı merkezlerine bedava göğüs taramasına davet ediyordu. Ancak meydana gelen algoritma hatası nedeniyle, 68-71 yaş grubu kadınlar sistemden otomatik olarak muaf tutuldu ve göğüs taraması için davetiye gönderilmedi.

Konu hakkında konuşan Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, bu algoritma hatasının 2009 yılından bu yana mevcut olduğunu ve ihmal yüzünden 450 bin kadına davetiye gitmediğini belirtti. Bunların yanında tüm kalbi ile kadınlardan özür dileyen Hunt, soruşturmaların ve bazı sivil sağlık kuruluşlarının da hedefi olmaktan kurtulamadı.

10 yıla yakın süredir göze çarpmamış olan ihmal, taramaların yeniden yapılandırılmasına ve gözden geçirilmesine de zemin hazırladı. Diğer yandan sivil toplum kurulu Cancer Research UK ise haberlerin kaygı verici olduğunu ve 50 yaş üzeri kadınların zaman kaybetmeden randevu alması gerektiğini belirtti.