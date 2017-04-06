Piyasaya çıkarılan tüm tarayıcıları denemek gibi bir alışkanlığı olan bilişim uzmanı, kendisi için uygun internet tarayıcısına sonunda kavuşmuş gözüküyor.

Araştırmacı bilişim uzmanı Bryan Clark bir MacBook kullanıcısı. Bryan Clark, Safari ve Chrome arasında sürekli atlama yapıyor zira Chrome, MacBook'lar için SpaceX projesini andıran çeşitli yenilikler geliştirdi. Bryan Clark için Chrome, Lenovo Yoga bilgisayarının temel dayanağı oldu. MacBook da kullanan Clark, iki tarayıcının gücünü birleştirmeye karar verdi.

Yazı İşleri Müdürü Ale, Clark'a şu soruyu yöneltti: “Safari'yi iPhone'da kullanmaya devam ediyorsun değil mi?” Clark gibi biri için soru, son derece etkileyiciydi. Çünkü kendisine alışkanlıklarına bağımlı, standartların ötesine geçemeyen bir figür olarak gördü. Clark kendine şu soruyu sordu: “Acaba neler kaçırdım?”

Bilişim uzmanın deneyeceği çok seçenek vardı: Dolphine, Penguin, Opera, Chrome ve her nedense nefret ettiği Mozilla Firefox. Yazar, iki seçenek arasında yoğunlaştı: Chrome ve Opera. Sonunda Opera'nın mükemmel bir internet deneyimi sunduğuna karar verdi ve daimi olarak Opera sahnesine taşındı.

Doğal olarak bilişim uzmanının aklına şu soru geldi: Acaba Opera'nın harika özellikleri masaüstünde kullanmayarak büyük bir hata mı yapıyor? Cevap, “ona” göre hayır. Clark'ın ihtiyacı olan her şey Chrome ve Safari arasında ikilisinde mevcut.

Opera, akıllı cihazlarda Safari ve Chrome'un en iyi özelliklerinin kombinasyonunu barındırıyor: Uzantı desteği zengin değil, ancak bi uzantı yükledikten sonra sık kullanılanlarınızı Chrome'dan da kullanabilirsiniz. Mobil cihazlarda kullanılan Opera çok hızlı, stabil, güvenilir ve telefon performansını asgari düzeyde etkiliyor.