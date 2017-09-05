Geçen yıl korsan içerik paylaşımı yapan sitelere büyük darbeler indirildi. The Pirate Bay, KickassTorrents gibi internet dünyasının lanetli korsanları kapatıldı. Elbette korsanlar pes etmedi ve yasa dışı içerik paylaşımına oldukça tanıdık bir arkadaşı dahil ettiler: Google Drive!

Korsan içerik paylaşımı konusunda yapılan araştırmalar ve telif hakkı sahiplerinin açtıkları davalar şok edici raporları gözler önüne seriyor. Yalnızca son 1 ayda, yasal bir şekilde internet hayatını devam ettiren bulut depolama hizmetleri üzerinden paylaşılan yasa dışı içerikler için 5000’den fazla yayından kaldırma talebi oluşturuldu.

Elbette bulut depolama sistemleri denilince akla ilk gelen yer Google Drive oluyor. Nitekim dev şirketin bu hizmeti kötü amaçlı kişilerden korumak için çeşitli güvenlik önlemleri olsa da pek işlevsel oldukları söylenemez. Bilgisayar korsanları, paylaşmak istedikleri dosyaları Google’dan bir şekilde saklamayı başarıyorlar. Tespit edilmesi oldukça güç olan film içerikleri dahil tüm içerikler, Google Drive linkleri ile paylaşılıyor.

Google Drive dışında kullanılan diğer bulut sistemleri Lumen, Dropbox, OneDrive gibi platformlar için 200’ün üzerinde şikayet gelmiş durumda. Elbette korsanlar bu içerikleri gözden kaçırabildikleri sürece, içeriklere ulaşmak isteyen kullanıcıların işi oldukça kolay. Çünkü Google ve Microsoft gibi devlerin oldukça hızlı sunucuları, kolay arayüzleri ve GB-GB depolama alanları var.

Gelecekte büyük şirketlerin bu konuda ne gibi önlemler alacağı bilinmez, ancak Google başta olmak üzere tüm şirketler, içerik üreticileri tarafından büyük baskı altına alınıyorlar.