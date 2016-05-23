Bisikletçinin Bacaklarının Aldığı Korkunç Görüntü!

Bisikletçiler uzun süreli yarışlar çıkarıyorlar. Peki bunu yaparken vücutlarının hangi şekillere girdiğini merak ettiniz mi? Bu görüntüler, 16 etap tamamlamış bir bisikletçinin yorgun bacaklarını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en zorlu bisiklet turlarından birisi olan Tour de France’dan gelen görüntüler, parkuru tamamlamanın zorluğunu gözler önüne serecek. Normalde taytların içerisinde gördüğümüz bisikletçiler, ellerinden gelen bütün eforu sergileyerek en öne geçmeye çalışıyorlar. Peki, bunu yaparken -ve de yaptıktan sonra- vücutları nasıl görünüyor hiç merak ettiniz mi?

Polonyalı bisikletçi Pawel Poljanski’yi takip ediyorsanız, bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Turu tamamlayan Poljanski, bacaklarını çektiği fotoğrafı “16 etaptan sonra bacaklarım biraz yorgun görünüyor” mesajıyla paylaştı.

Salı günü Instagram'da paylaşılan görselde, sporcunun fırlayan damarları dışında diz kapaklarının olduğu kısmın güneşten yanması da dikkat çekti. Bu bacaklarla 5 gün daha bisiklet sürecek sporcu, kendini bu kadar çok zorlamasına rağmen genel sıralamada 75. sırada yer aldı.

Profesyonel bisikletçi olmak istiyorsanız, bu görüntülere alışmanızı öneriyoruz. Neredeyse her bisikletçide ortaya çıkan bu görüntü, yarış sırasında kendilerini nasıl zorladıklarının kanıtı olarak gösterilebilir. Şu anda 75. sırada olsa da elinden gelenin en iyisini yapan Poljanski’ye başarılar diliyor, huzurla dinlenebildiği günlerin en yakın zamanda gelmesini temenni ediyoruz.