Eski bir kripto para borsası kurucusu, finansal gözlemcilere soyulan 6.000 Bitcoin ile ilgili yalan söylediği iddiasıyla tutuklandı.

Çarşamba günü ABD'nin New York kentinde meydana gelen olayda, BitFunder adlı eski bir kripto para borsasının kurucusu olan Jon Montroll isimli 37 yaşındaki şahıs, adaletin engellenmesi ve iki kez yalancı şahitlik yapmak suçundan tutuklandı. Ayrıca Bloomberg'e göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Teksas'ta bir borsaya daha kanunla uygun olmadığı için de bir dava açtı.

Manhattan ABD Başsavcısı Geoffrey Berman yaptığı açıklamada, sanığın verdiği yeminli ifadesinde defalarca yalan söylediğini ve müşterilerinin Bitcoin kaybı ile ilgili sorumluluğunu almamak için SEC'i yanlış yönlendirdiğini belirtti. Savcılar hackerlerın 2013 yılında BitFunder'dan şimdiki değeriyle 60 milyon dolar tutarında Bitcoin çaldığını öne sürdü. İddiaya göre hırsız, müşterilere geri ödeme yapılamayacak kadar kripto para çalmıştı.

SEC tarafından yeminli ifadesi alınan Montroll, borsada yaşanan olayın teknik bir problem olduğunu belirterek hack işleminin doğru olduğunu reddetti. Öte yandan JP Morgan, hackerların dünyadaki kripto para borsalarının uzun süre boyunca başına bela olduğunu yazdı. Bununla birlikte Bitcoin borsalarının en az 3'te 1'inin siber hırsızlıktan etkilendiği ve 630 milyon dolarlık kayıp yaşadıkları söylendi.

Bildiğiniz gibi kripto para ticaretinin artması ve görece meşru bir hale gelmesi siber hırsızların iştahını son aylarda iyice kabarttı. Birçok kripto para borsası yaşanan soygunlar sebebiyle battı ve müşterilerine ödeme yapılamayacağını bildirdi. Bu durum da kripto paralara olan güveni sorgulatır hale geldi. Siz ne düşünüyorsunuz sizce kripto paraların önü açık mı?