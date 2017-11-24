Bir 'Böcek' Dünyayı Ne Kadar Güzelleştirebilir? (Video)

Bir kabuklu deniz canlısı olan ostrakodlar, yaydıkları mavi ışık sayesinde Maldivler'de geceleri muhteşem manzaralar yaratmaktadırlar.

Toplamda 1200 adadan oluşan Maldivler, her biri bir sanat eseri gibi görünen plajları ile dünyaca ünlüdür. Dünyanın dört bir yanından sayısız turistin ziyaret ettiği adalardaki en güzel doğa olaylarından biri de geceleri plajın parlamasıdır.

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta herhangi bir photoshop bulunmuyor. Ayrıca plaj LED’lerle yapay olarak da ışıklandırılmadı. Bu yalnızca harika bir doğa olayının basit bir kamera ile resmedilmesi.

Küçük bir karides türü olan ostrakodlar, vücutlarındaki özel bir yapı sayesinde mavi ışık yayabilmektedirler. Binlerce ostrakod dalgaların etkisi ile kıyıya vurduğunda, plajda trajik bir şekilde mükemmel görüntüler oluşturabiliyorlar.

Maldivler’den herkesin beklentisi farklı olabilir. Deniz-kum-güneş üçlüsünün keyfinin en çok çıkarılabileceği yerlerden biri şüphesiz ki Maldivler’dir. Fakat bir gün Maldivler’e gitme fırsatı yakalarsanız, ostrakodların denizdeki mavi parıltısını görmeyi de unutmayın.