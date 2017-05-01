Bir Bu Eksikti: Galaxy S8'nin Ekranında Pikseller Yanıyor

Samsung, Galaxy Note 7 faciasından sonra yoğurdu üfleyerek yemek zorundaydı. Ancak görünüşe göre yoğurdun sıcaklığı halen fazlasıyla yüksek.

LED ailesinden ögelerle donatılmış akıllı telefonlarda ciddi bir sorun mevcut: Eğer bir öge(logo, kısayol, açılış ekranındaki imgeler) uzun süre ekranda sabit kalırsa, ekranda piksel yanıkları gerçekleşebiliyor. LG G3, bu sorunla en çok boğuşan modellerden biriydi. QHD ekranı ve fazla ısınan mimarisi nedeniyle telefonunun ekranında hayalet bölgeler oluşuyordu.

Galaxy S8, piyasaya hızlı bir giriş yaptı ancak kullanım tecrübenizi doğrudan etkileyebilecek pek sorun mevcut. Cihazın anayurdu Güney Kore'deki kullanıcılardan elde edilen bilgilere göre kızıla çalan ekran, Wi-Fi bağlantı sorunları, cihazın kendini kendini anlamsız zamanlarda başlatması ve kablosuz şarj hakkında pek çok sorun yaşanıyor. Maalesef bunlardan daha ciddi bir sorun daha ortaya çıktı.

Bir Galaxy S8 sahibi, Koreli bir internet sitesine garip bir fotoğraf gönderdi. Kullanıcının iddiasına göre sadece ama sadece bir haftalık kullanımdan sonra ekranda bir yanık ortaya çıktı. The Korea Herald'a göre yanma, ekranın alt tarafındaki basınca duyarlı bir tuşun bulunduğu bölümde gerçekleşiyor.

Home Tuşu'nun bulunduğu bölgedeki yanık, kırmızı renkle vurgulanmış

Birkaç gün önce, Samsung'un “Home Tuşu” bölgesindeki yanma sorunundan kaçınmak için bir algoritma geliştirdiğini öğrenmiştik. Geliştirilen algoritma sayesinde, söz konusu simge küçük alanda sürekli yön değiştirip bazı piksellerin dinlenebilmesi için olanak tanıyordu. Ne var ki Samsung Galaxy S8'de kullanılan sanal tuş yarardan çok zarara neden oldu ve piksel yanıklarına yol açtı. Söz konusu düğme, telefon kullanımda değilken bile kullanılabilir durumda ve bu mimariyi aşmak kolay değil.

Basın kuruluşu Herald, Hollanda'daki bir müşterinin Twitter'da Always On Display ile ilgili yanma olaylarından endişelendiğini ama Samsung bölgesel bürosunun bu riski şiddetle reddettiğini duyurdu. Tüketicinin iddiasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını zaman gösterecek, lakin şikayetler doğruysa Güney Koreli bilişim devinin başı fazlasıyla ağrıyacak.

Galaxy S8'le ilgili yaptığımız inceleme videomuzu hala izlemediyseniz hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.