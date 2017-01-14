Bir Bu Eksikti: Türkiye Yer Kabuğundaki Kaymalardan Dolayı Denizlerini Kaybedebilir

ABD ve Japonya'nın ortak yürüttüğü araştırmalarda bilim insanları, Amasia isimli yeni bir kıtanın ortaya çıkacağını ve Türkiye'nin bu kıtanın içinde kalacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Üniversitesi ve Japonya'nın Deniz ve Yer Bilimleri Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları bir süredir yer kabuğunun hareketleriyle ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamalar ülkemizi de oldukça ilgilendiriyor.

Habertürk'ün haberine göre yerkabuğundaki kaymaları hesaplayarak ileride yer kabuğunun alacağı şekillerle ilgili öngörülerini sunan bu araştırmadaki bilim insanları, kaymalar nedeniyle Asya ile Afrika kıtasının ve Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtasının birleşeceğini, ayrıca Türkiye'nin Amasia isimli yeni bir kıtanın içinde yer alacağını söyledi.

Açıklamalarda Akdeniz'in küçük bir iç deniz haline geleceğini belirten bilim insanları, Türkiye'nin de Amasia isimli yeni kıtanın iç kısımlarında yer alacağını böylelikle de bir anlamda Türkiye'nin denizlerini kaybedeceğini söyledi.