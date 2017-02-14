Dubai, dünyayı robot taksilerle buluşturmak için harekete geçti. Emirates Havayolları Başkanı Mattar Al Tayer, 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi umduğu hedefleri duyurdu.

Drone teknolojisi geliştikçe zıvanadan çıkmaya başladı. Dubai, gökyüzünde yolcu taşıyan drone'lara sahip olan dünyanın ilk kenti olmayı hedefliyor.

Pazartesi günü kentteki bir zirvede konuşan Emirates Havalimanı Yöneticisi Mattar Al Tayer, Temmuz ayında projeye başlamayı hedeflediklerini açıkladı. Söz konusu proje için özerk hava aracı (AAV) üreticisi Çinli firma EHang ile birlikte çalışılıyor. Önceden belirlenmiş bir hedef seçmek için dokunmatik ekran kullanan yolcular, yerdeki bir kontrol merkezinin desteği sayesinde araçla yaklaşık 100 kilometre hızda ve 30 dakikaya kadar seyahat edebilecekler.

Al Tayer, Dubai'deki toplam bireysel gezilerin yüzde 25'ini 2030 yılına kadar uçan Drone taksilere yaptırmayı planlıyor. Al Tayer, "İlk pervanede herhangi bir arıza olması halinde, hem ilk pervane tarafından gerçekleştirilen arızanın etkisini hafifleten hem de uçuşu tamamlamaya ve pürüzsüz iniş yapmaya hazır yedi adet pervane mevcut." açıklamasını yaptı.

Ocak 2016'da düzenlenen Las Vegas CES fuarında ürününü ilk kez gözler önüne sören Ehang, drone taksileri kısa ve orta mesafeli seyahatler için "en güvenli, en çevreci ve en akıllı düşük irtifa özellikli hava aracı" olarak tanımlamıştı. Drone taksiler, insan hatasını ortadan kaldırmak için muazzam algoritmalarla çalışan bilgisyaar desteğine de sahip.