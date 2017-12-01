Dünyanın en büyük 4 muhasebe şirketinden birisi olan PwC, müşterilerinden Bitcoin ile ödeme kabul ettiğini açıkladığı yeni sistemle birlikte duyurdu.

Ülkemizde de faaliyet gösteren dünyanın en büyük 4 serbest denetim şirketinden birisi olan PwC (Pricewaterhouse Coopers), kripto para birimi Bitcoin ile yasal mevzuatı bulunan şirketlerden ödeme kabul ettiği sistemini dünya kamuoyuna duyurdu.

Tarih yazılıyor ve ekonomi sistemleri tamamen dijitalleşmeye başlıyor. Bitcoin’in geleceği ne olur bilinmez ama mevcut ekonomik sistemlere sağlam bir alternatif olduğuna dair gün geçtikçe daha somut kanıtlar elde etmeye başladık.

Bankalar kendi sistemlerini tehdit eden bu gelir akışına karşı dursalar da, an itibariyle birçok küresel finans kuruluşu Bitcoin ve diğer sanal paralar üzerine ciddi çalışmalar yürütmeye başladı. Dünya ekonomisini kalbi olan Wall Street borsasında faaliyet gösteren irili ufaklı serbert denetim firmaları bir süredir Bircoin ile ödeme aldıklarını duyuruyorlardı. Sıra bu alanda dünyanın en büyük 4 şirketine (Big Four) gelmişti.

The Wall Street Journal tarafından yapılan duyuru, bizzat PwC’nin Asya-Pasifik bölgeleri başkanı Raymund Chao’nun ağzından geldi. Chao, "Bu karar, yeni teknolojileri nasıl kucaklıyor olduğumuzu ve tüm hizmet alanlarımızda yenilikçi iş modelleri geliştirdiğimizi kanıtlamamıza yardımcı olacaktır” açıklamasında bulundu.

Gün geçtikçe Wall Street üzerinde daha fazla firma sanal para pazarına giriş yapıyor. Özellik bu hafta içi Bitcoin için tarihi bir haftaydı ve 2017 genelinde değeri, %1100 oranında artış gösterdi.

PwC Bitcoin ile ilk defa bu kadar yakınlaşmıyor. Şirket daha önce 2014 yılında, sanal paraların, seyahat ve kumar gibi çok çeşitli endüstrileri nasıl etkilediğine dair geniş bir rapor yayınlamıştı.

PwC ve Büyük Dörtlü’de bulunan rakibi Ernst Young gibi muhasebe firmaları, dijital para birimlerine Wall Street bankalarına göre daha fazla ilgi gösteriyorlar. Örneğin Ernst Young, geçtiğimiz Mayıs ayında İsviçre merkezli sanal para güvenliği şirketi Bitcoin Association'a katılmıştı.

Bakalım devam eden süreçte bu dev firmaların hiç de sıradan olmayan adımlarını takip edenler olacak mı? Bilindiği üzere PwC, ülkemizde de faaliyet gösteren dev bir şirket ve bu adımla kalıcılığını arttırmak istiyor.