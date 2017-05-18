Bir Büyük Torrent Sitesi Daha Kapandı!

Dünyanın en büyük torrent sitelerinden biri olan ExtraTorrent 3 gün önceki erişim problemi sonrasında kapandı.

ExtraTorrent, 2 gün önce yaklaşık 1 gün süren bir kesintiye uğramıştı. Bu kesintiyle ilgili detaylı açıklama yapılmaması, sitenin kapatılmış olma ihtimalini akıllara getirmişti.

Bu kesinti sonrasında site tekrar hizmet vermeye başladı, fakat bu çok uzun sürmedi. Şu an siteye girdiğimizde, sitenin 17 Mayıs 2017 tarihi itibariyle kapatıldığını belirten bir yazı ile karşılaşıyoruz.

ExtraTorrent yetkililerinin paylaştığı yazının Türkçesi şöyle, "ExtraTorrent kalıcı olarak kapatılmıştır. ExtraTorrent, bütün sunucularıyla birlikte artık çevrimdışıdır. ExtraTorrent'te bulunan bütün veriler silinmiştir. ExtraTorrent benzeri sahte sayfalardan kaçınmalısınız. Destek veren herkese teşekkür ederiz. 17 Mayıs 2017."