Bataryasız Çalışan Cep Telefonu Geliştiriliyor!

Akıllı telefonlarımızın yaşam kaynağı olan bataryalar, büyük bir ticari başarının da mimarı konumundalar. Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar ise pillerden tamamen kurtulmamız için çalışıyorlar.

Günümüzde akıllı telefon kullanım düzeyleri o kadar arttı ki, neredeyse nefes ve su gibi bir ihtiyaç haline geldiler. Elbette ihtiyacımızın karşılanabilmesi için kilit nokta her zaman bataryalarımız oldu. Nitekim ana akım telefon üreticileri de bu elektrik bağımlılğından oldukça memnun görünüyorlar; çünkü her yeni kuşak cihazda daha gelişmiş enerji teknolojilerinin olması, satışları etkileyen en önemli faktörlerden.

Washington Üniversitesi araştırmacıları ise “backscatter” adını verdikleri bir teknikle bataryaya bağımlılığı bulunmayan bir cihaz geliştiriyorlar. Cihaz esasen, iletişim kurmak için etrafımızda dolaşan radyo dalgalarını kullanıyor. Henüz emekleme aşamasında olan projede Android ile çalışan bataryasız bir telefonla bir arama gerçekleştirilmiş durumda.





Prototip üzerinde çalışan araştırmacılardan Vamsi Talla, "Analog insan konuşmasını dijital sinyallere dönüştürmek çok güç tüketiyor” şeklinde konuştu. Ekip, Soğuk Savaş sırasında kullanılan analog teknolojilerden birini söz konusu teknikleri için yeniden üretmek zorunda kaldı. Son aşamada elde edilen pilsiz cep telefonu, tuş takımına sayı girildiğinde dijital sinyalleri, ses iletimi için tamamen analog arayüzü kullanıyor.

Sinyal, bir frekans üzerinden Skype ile hücresel şebekeye bağlanan bir baz istasyonuna taşınıyor. Baz istasyonu, cep telefonunu şebekeye bağlamakla kalmıyor aynı zamanda çalışması için gerekli gücü de sunuyor. Ancak telefonun çalışması için baz istasyonuna uzaklığın en fazla 15 metre olması gerekiyor.

Şu anda ses kalitesi açısından bir telsizi andırdığı söylenen sistemi geliştirmek için çalışmalara devam eden ekip, gelecek için oldukça umutlu.