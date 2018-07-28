Popülerliği Giderek Artan Sağlıklı Çay Kombuçanın 13 Faydası

Kombuça, yüzyıllardır insanların tarafından tüketilen fermente bir çay türü. Siyah veya yeşil çaya bazı bakteri türleri, maya ve şeker eklenip bir hafta bekletilen bu çay, pek çok faydaya sahip.

Gün geçtikçe popülaritesi artan ve sağlıklı yaşam hedefleyen insanlar tarafından özellikle tercih edilen bu çay, fermantasyon işlemi sırasında oluşan milyonlarca faydalı bakteri sayesinde vücudumuzdaki pek çok sistemin düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Antioksidanlara da sahip olan bu çayın gelin tüm faydalı özelliklerine bir göz atalım:

1. Yağ yakımını hızlandırıp kilo vermeye yardımcı olur.

2. İltihaplanmalara iyi gelir.

3. Toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.

4. Kan dolaşımını düzenler.

5. Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.

6. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

7. Sinir sisteminin çalışmasını düzenler.

8. Kandaki şeker oranını dengeli seviyede tutar.

9. Kanserli hücrelerin yayılıp büyülmesini yavaşlatır.

10. Yorgunluk ve bitkinliği alır.

11. Baş ağrılarına iyi gelir.

12. Saçların daha hızlı ve güçlü uzamasını sağlar.

13. Cilde uygulandığında cildi nemlendirir ve kırışıklıkları azaltır.