Bir Çerçevesiz Ekranlı Telefon da ZTE'den Geliyor!

2017 yılı, akıllı telefon piyasasında çerçevesiz telefonların yılı olmaya devam ediyor. Alternatif üreticilerin başlattığı akıma bir alternatif üretici olan ZTE de katılıyor.

Teknoloji endüstrisindeki son gelişmeler ve ileri düzeydeki üretim teknolojileri, bir zamanlar rüya olan cihazları milyonlarca adet üretmeyi mümkün kılıyor. Xiaomi’nin önderliğinde başlayan çerçevesiz ekranlı amiral gemisi furyası, zamanla Samsung ve LG gibi devleri peşine takmıştı. Ardından aynı günlerde duyurulan Xiaomi Mi Mix 2’yi ve iPhone X’nu gördük.

Firmalar arasındaki zerafet ve şıklık yarışında önemli bir etken haline gelen ekranlar cihazların tasarımlarını en çok zorlaştıran detayların başında gelince, elinde kaynak tutamayan ufak firmaların bu işe kalkışmalarını beklemek de haliyle zorlaşıyor. Bu nedenle, çoğu çerçevesiz ekranlı rakibine rağmen Samsung Galaxy S8’in ekranı 2017 yılının en iyisi seçildi. Buradan çıkartılacak sonuç ise ekranların sadece uçan uca tasarım olarak değil, piksel ve renk kalitesi bakımından da iyi olması gerektiği.

ZTE ise yakın zamanda kendi çerçevesiz ekranlı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Firmadan sızdırılan görüntülerde NX595J kod adıyla üretilecek bir cihazı görüyoruz. “Full-screen 2.1” açıklaması geçilen ekran özellikleri, 2.0 ekran olarak 18:9’luk bir ölçüyle gelecek olan Xiaomi Mi Mix 2’ye bir misilleme. Zira bu versiyon numarasındaki artış ZTE Nubia’nın daha yüksek orana sahip bir ekranla geleceğine işaret ediyor. Tahmin edilen en-boy oranı ise 18.5:9 olarak açıklanıyor.

ZTE için bu adım bir bakıma yeni bir şey değil. firma bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Z17 modelinde yan çerçeveleri kaldırmış ve beğenileri toplamıştı. Fakat sızıntılarla doğrulanan yeni model, tam anlamıyla çerçevesiz olduğu için ZTE'yi bu kulvarda yeni bir üye olarak sayabiliriz.

Nubia NX595J Beklenen Özellikler:

Uçtan uca çerçevesiz ekran, 18.6:9 en-boy oranı

LED flaşlı çift arka kamera

Snapdragon 835 işlemci yongası

Parmak izi sensörü

Detaylar ve resmi duyuru ayrıntıları elimize ulaştıkça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın :)