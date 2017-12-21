Bir Çift, Yeni Doğan Çocuklarının Adını ‘Bitcoin’ Koydu

Kırım’da yaşayan bir çift, yeni doğan bebeklerine şu sıralar değeri 16 bin dolar civarında seyreden kripto para birimi Bitcoin koydu.

Bitcoin, artık yalnızca kripto para birimi olmanın da ötesine geçmeye başladı. Son iki üç aydır sadece ülkemizin değil, dünyanın bir numaralı gündemi olan Bitcoin, yeni doğan bir çocuğa koyulacak isim için ilham oldu.

Kırım’ın başkenti Simferepol’da yaşayan 31 yaşındaki Oleg, maddi durumunun düzelmesini sağlayan Bitcoin sayesinde kripto para endüstrisine minnettarlığını göstermek adına yeni doğan oğluna Bitcoin ismini koyduğunu belirtti.

İleride doğacak çocukları için de olası isimleri düşünmeye başladıklarını belirten çift, eğer bir kızları olursa ona da bir başka popüler kripto para birimi olan Dash’den yola çıkarak Daşa ismini vereceklerini söyledi. Eğer bir erkek çocukları daha olursa bu sefer Bitcoin’in gizemli yaratıcısı olan Satoshi ismini vermeyi planladıklarını söylediler.

Bu yıl başından beri değerini 20 kat arttıran Bitcoin, Bitcoin.com’un kurucusunun elindeki milyarlarca TL değerindeki Bitcoin’i bozdurması sonrası 16 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü