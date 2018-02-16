2005 yılında başlatılan bir e-ticaret projesi, Google’ın arama kriterleri ile kriz yaşadı. Projenin arkasındaki İngiliz çift, Google'a açtıkları davada mahkemelerce haklı bulundular ve 2.1 milyar Sterlin (yaklaşık 11 milyar TL) tazminat kazandırlar. Google arama sonuçlarında haksızlık yaşadığını düşünen internet siteleri için emsal bir karar verildi.

İnternet hayatımızda yer etmeye başladıkça ticari ve hukuki yönüne ilişkin çeşitli yapılandırmalar da resmileşmeye devam ediyor. Shivaun ve Adam Raff çiftinin, Google aramalarında haksız duruma düştüğünü öngören internet girişimleri için emsal yaratacak davası sonuçlandı. Rekabet mağduru olan çiftin girişimi her ne kadar eski de olsa mahkemeler çifti haklı buldular.

İngiltere’nin Berkshire bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Shivan Raff ve 51 yaşındaki Adam, bir çeşit fiyat karşılaştırma sitesi olarak hayat verdikleri “Foundem” isimli e- ticaret girişimini 2005 yılında hayata geçirdiler. Bu site, internetten alışveriş yapmak isteyenlerin, en uygun fiyatla aradıkları ürünü bulmalarını sağlıyordu. O dönem Google’ın alışveriş servisi ve fiyat listesi bulunmuyor ve Foundem güzel bir çözüm sunuyordu.



Adam ve Shivoan Raff çifti

Haziran 2006’ya gelindiğinde çift, internet sitelerinin Google arama sonuçların gittikçe aşağı sıralara düştüğünü fark ettiler. Bu onların girişimi için önemli bir etmendi. Google’a ulaşmaya ve sorunun düzeltilmesi için sayısız mesaj bırakmaya başladılar, ancak nafile… Google çiftin girişimini pek de umursamıyormuş gibi görünüyordu.

Aralık 2008’e gelindiğinde Foundem, İngiltere televizyonu olan ve ülkemizde de pek çok versiyonunu gördüğümüz girişimcilik programı The Gadget Show tarafından en iyi fiyat karşılaştırma sitesi olarak seçildi. Bu sonucun Google’ın onları haksızlığa uğrattığına ilişkin bulgularını destekleyeceğini düşündüler. Ancak Google tekrar tekrar iş birliği yapmayı reddediyordu.

Adam Raff o dönemde Wired dergisine verdiği bir röportajda “Savaşa girmek zorunda kalacağız” açıklamasında bulunmuştu. Google bundan bir yıl sonra siteyi tekrar üst sıralarda göstermeye başladı ve çift, arama sonucundaki erişimlerin yaklaşık olarak %10.000 oranında arttığını fark etti.

Ancak Google aynı dönemde ilk başlarda Froogle olarak bilinen kendi fiyat karşılaştırma hizmetini sunmaya başlamıştı. Sonradan bu sistem, bugün hala sunulan Google Ürün Arama servisi olarak hayatına devam etti.

İngiltere’de Raff çifti tarafından açılan dava, Brüksel’deki Avrupa Rekabet Komisyonu’na götürüldü. Raff çifti, daha sonralarda Yelp, TripAdvisor, Expedia ve daha pek çok şirketin benzer davalarına konu olan adaletsizlik için ilk örneği oluştudular.

27 Haziran 2017’de Avrupa Komisyon Üyesi Margeret Vestager, Google’ın “pazar hakimiyetini kötüye kullandığını” belirterek bu alanda verilmiş en yüksek tutarlı tazminat cezasını verdi. 2.1 milyar Sterlin, yani güncel kur değerlerine göre 11.17 milyar TL’lik tazminat cezası Google’ın kasasından çıktı.