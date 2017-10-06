Kamboçyo’da hizmet veren bir domuz çiftliğinin yetiştirdiği domuzları bir gören bir daha bakıyor. Sosyal medya ise oradaki hayvanların ilginç fotoğraflarıyla dolmaya başladı bile.

Normalde vahşi yaşamın en tembel hayvanlarından birisi olarak göze çarpan domuzlar, kültürel olarak birçok bölgenin en çok tercih edilen besinleri arasında yer alıyorlar. Hatta ülkemizde tüketilmeseler bile, farklı nedenlerle hizmet veren domuz çiftlikleri bulunuyor.

Kamboçya’da bulunan bir çiftlikteki domuzlar ise gözlerinizin görmediği cinsten. Çünkü hayvanların hepsi balon gibi şişmiş bir şekilde dolaşıyorlar. Yerel olarak kısa sürede ünlenen çiftliğin ziyaretçi sayısı da artınca olay, sosyal medyada kısa sürede viral bir şekilde yayıldı.

Çiftlikteki domuzların ağırlıktan dolayı zorlukla yürüyebildikleri gözüküyor:

Bir hayvan hakları kuruluşu olan PETA’ya göre bu domuzların genetiği ile oynanmış durumda:

Peki bu hayvanlar neden bu haldeler?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi dünyanın bazı bölgelerinde domuz etine yüksek talep var ve üreticiler, bu talebe kaynaklık etmekte zorlanıyorlar. Bir çiftlik sahibinin çok sayıda müşterisinin olması demek, ayrıca arzı karşılamak için fazlasıyla üretim yapması anlamına geliyor. Dolayısı ile doğal yöntemler bazen işe yaramıyor ve bir domuzun, normalden daha fazla ete sahip olmasını sağlayan yöntemler kullanılıyor. Hiç de hoş bir durum değil doğrusu.

Diğer yandan bu durum sadece domuzlar için de geçerli değil. Eti insanlar tarafından yenilebilen onlarca tür hayvanın genetikleri ile oynanabiliyor. Bu zamana kadar insan besini olarak sağlık kuruluşlarından onay alıp genetiği ile oynanan tek bir hayvan bile yok.

Diğer yandan genetik modififkasyon dışında steroid gibi hormon destekleyici ilaçlarla aşırı hızda ve normalin çok üzerinde büyüyen hayvanların olduğu çiftlikler de var. Ne yazık ki dünya üzerinde bu tür girişimleri durduracak yeterli yaptırım gücüne sahip bir yasa bulunmuyor.

Kısacası gözümüzün görmediği şeyleri yeme ihtimalimiz varken, nereden beslendiğimize daha fazla dikkat etmekte fayda var.