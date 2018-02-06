Counter Strike Yapımcısının Cezası Belli Oldu

Counter Strike’ın ortak yapımcısı Jess Cliffe, bir çocuğu cinsel olarak istismar ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından hakkında 150 bin dolar kefalet ile serbest bırakma kararı alındı.

36 yaşındaki Jess Cliffe, 16 yaşında bir kızla para karşılığı seks yaptı. Washington eyalet yasasına göre reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye girmek çocuk istismarına giriyor. Bu nedenle mahkeme Cliffe hakkında 150 bin dolar kefalet ile salınma kararı aldı.

Cliffe’nin mahkemede aynı kızla birkaç kez cinsel ilişkiye girdiği de ortaya çıktı. Savunmasında yetişkinlere ait bir web sitesinde tanıştıklarını ve yaşıyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen oyun yapımcısını kurtarmaya bu savunma biraz yetersiz kalacak gibi duruyor.

Valve, Counter Strike’ın ortak yapımcısı Cliffe’yi yaşanan durumlar sonucunda Perşembe günü askıya aldı. 150 bin dolar ile serbest bırakılan adam, ay sonunda yeni yapılacak olan mahkeme sonrasında çok daha büyük cezalarla karşılaşabilir. Ayrıca mahkemenin sonlanmasından sonra Cliffe’nin çalıştığı ve Counter Strike oyununun yapımcı şirketi olan Valve ile ilgili geleceği de netleşecek.