Brezilyalı Kadın Daha Önce Bir Çocuk Öldürdüğünü İtiraf Etti

Mağarada doğup büyümüş olan Brezilyalı Christina Rickardsson, annesiyle beraber bir çocuğu öldürdüklerini açıkladı. Brezilyalı kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mağarada doğan ve 5 yaşına kadar yaşamını orada sürdüren Brezilyalı Christina Rickardsson, yazdığı kitabında annesiyle beraber bir çocuğu öldürdüklerini itiraf etti. 35 yaşındaki Rickardsson, Brezilya'da vahşi yaşamın hüküm sürdüğü bir bölgede yetiştiğini ve çoğu kez jaguarlar ile yaşam savaşı verdiklerini belirtti.

Never Stop Walking yani Asla Yürümeyi Bırakma adlı kitabında yaşam öyküsünü aktaran Rickardsson, çocukluğunun çok zor geçtiğini belirtti. Genelde kuşlar ile beslendiklerini aktaran Brezilyalı kadın, bir seferinde yemek kavgası nedeniyle bir çocuğu öldürmek zorunda kaldıklarını söyledi.

1990 yılında İsveçli bir aile tarafından evlatlık alınan Rickardsson, şu anda da yaşamını İsveçte sürdürüyor. Brezilyalı kadın, mağaradan çıktıktan sonra bir süre de gecekondularda yaşadığını belirtti. İlginç yaşamını, bir kitap aracılığıyla cesurca aktaran kadın, kamuoyunun ilgisini çekmeyi başardı.