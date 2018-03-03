Bir Çocuğu Saniyeler İçinde Öldürecek Zehre Sahip Örümcek

2016 yılında Avustralya’da yakalanan, dünyanın bilinen en zehirli örümceğini yakından tanıyalım.

Avustralya, örümcek türlerinin yetişmesi ve gelişimi eşsiz bir ekolojiye sahip. Bu nedenle ülkedeki örümcekler inanılmaz derecede büyük boyutlara ulaşıyorlar. En son olarak, Avustralya Sürüngen Parkı doğada buldukları dünyanın en zehirli örümceğini sergilemeye başladı.

Adlarını oluşturdukları benzersiz ağ şeklinden alan, Huni Ağ Örümceklerinin 43 farklı türü bulunuyor ve hepsi Avustralya’da yaşıyor. Bu örümceklere bu nedenle Avustralya Huni Ağ Örümceği’de denmekte. Avustralya Huni Ağ Örümcekleri avlarını yakalamak için ıslak bir zemin üzerine ağ kuruyorlar ve yakalanan avlarını aşağı çekiyorlar. Ancak bu örümceklerin asıl özelliği oluşturdukları ağlar veya yaşadıkları ortam değil sahip oldukları eşsiz zehir.

43 farklı türü bulunan Avustralya Huni Ağ Örümceklerinden, Sidney Huni Ağ örümceği türü bir çocuğu saniyeler içerisinde öldürebilir ve yetişkinleri ısırdıklarında tedavi edilmezse 24 saat içerisinde ölüm gerçekleşir. Sürüngen parkında bulunan ve “Kolossus” adı verilen Avustralya Huni Ağ Örümceği 7.8 cm boyuna ulaştı. Bu türün normal boyutları 1 ile 5 santimetre arasındadır.

Zehirli örümceklere sahip ülkedeki en sevindirici haberse Kolossus’un yakalanmasından sonra geliştirilen panzehir sayesinde hiç ölüm yaşanmamış olması. Ayrıca Avustralya Sürüngen Parkı ülkedeki vatandaşları türüne bakılmaksızın zehirli örümceklere rastladıkları taktirde aramaları için uyarıyor. Ülkemizde bu tarz zehirli örümcekler yaygın olarak bulunmuyor, ancak zehirli bir hayvan tarafından ısırılırsanız en yaygın sağlık kuruluşuna gitmeyi ihmal etmeyin.