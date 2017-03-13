Gerçekliği tartışabilecek bir video, internet ortamında viral şekilde yayıldı. Video, "inanmak istiyorum" ifadesinin somut kanıtı gibi.

Videoda, gecenin karanlığında ormanda garip bir figür ile karşılaşan çocuk konu alınıyor. Çocuğun hayalet saldırısına maruz kaldığı iddia ediliyor.



Görüntülerde genç delikanlıyı ormanda ilerlerken görüyoruz, ancak kafamızda bin türlü soru var. Öncelikle çocuk, bu saatte niye ayakta ve ormanda dolaşıyor? İkincisi çocuğun ailesi nerelerde? Üçüncüsü, çocuk hayaletin öfkesini çekmek için neler yaptı, hayalet bu kadar kızgın? Dördüncüsü, kameranın tam o saatte orada işi ne?

Tuhaf 'şey' kaybolmadan önce delikanlıyı yere deviriyor ve genç, patikadan aşağı inmeye başlıyor. Bu figürün ne olduğunu merak ediyoruz. Küçük bir çocuğun rahatsız ettiği bir hayalet olduğuna inanacak kişiler var. Ne de olsa insanlar inanmak istiyor. Ya da çoğunluk gibi tüm videonun bir bilgisayar efekti olacağını varsayacaksınız. Gerçi söz konusu video türünün ilki değil. Karşılaştırmak istiyorsanız, geçen yıl düzenlenen bir kafes dönüşünün 3 dakika 45.saniyesine göz atın. Düşen Michael McDaniel, inanılmaz bir performans sergiliyor.