İnsanlara "Saf sevgi gerçekten varmış" dedirtecek 24 saniyelik video, kalplerinizi eritecek kadar güzel. Küçük bir kız, bozuk bir su ısıtıcısını robot sanınca olanlar oluyor.

Konu, insanbiçimciliğe (insan olmayan her şeyi insan biçiminde düşünme) geldiğinde fazlasıyla ön yargılı olabiliyoruz. Bazılarımız insan biçimindeki robotlarla tanışmayı öyle çok istiyor ki, milyonlarca kilometre uzaklarda gezinen metal parçalarını -eğer mevcutlarsa- görmek için türlü fedakarlıklar yapmaya hazırlar.

Aşkın gözü gerçekten kör. Video bunu fazlasıyla ispatlıyor. Rayna isimli küçük kız, robot gibi görünen ama aslında sadece “kırık bir su ısıtıcısı” olan şeye karşı kalbimizi eriten bir sevgi gösterisinde bulunuyor. Belki erken konuşuyor olabiliriz ama videonun kısa sürede viral hite dönüşeceğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Özellikle çocuğun “Robot” kelimesini doğru telaffuz edemeyip “Wobot” diye haykırması bizi bizden aldı. 24 saniyelik klipte gördüğümüz şey sevginin ta kendisi.