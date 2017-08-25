Bir Çocuk, Fotoğraf Çekilirken 800 Yıllık Tabutu Parçaladı

İngiltere’deki Prittlewell Priory Müzesi’ne ailesiyle gelen çocuk, ailesinin tabut içerisindeyken fotoğraf çekmeleri isteği üzerine girdiği tabutun hasar almasına sebep oldu.

Müze yetkilileri, bir keşişe ait olduğu belirtilen ve 1921 yılında bir manastırın bahçesinde bulunan tabutun 90 yıldır sergilendiğini ve hiçbir zarar almadığını belirttiler, ta ki fotoğraf meraklısı olan bir ailenin ziyaret ettiği güne kadar.

Güvenlik kameralarında ailenin bariyeri aşarak çocuğu tabutun içine koydukları, bu sırada tabutun orta kısmından kırıldığı görülüyor. Aile, daha sonra durumu müze yetkililerine bildirmeden oradan uzaklaşıyor.

4 Ağustos’ta meydana gelen olayda bir müze personeli, o gün yoğun bir ziyaretçi kitlesinin olduğunu ve bir ses duymuş olsa da tabutun kırıldığını sonradan fark ettiğini söylüyor.

Müze tarafından yapılan açıklamaya göre tabut, hasar gören kısmı onarıldıktan sonra sergilenmeye devam edilecek.