Bir Çocuk, Patlayan Telefon Yüzünden Gözünü Kaybetti

12 yaşındaki Çinli bir kız, şarj olurken patlayan telefonu yüzünden hastanelik oldu. Çocuğun sağ gözü gör olurken, sağ işaret parmağı da koptu.

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Ne yazık ki onlardan ayrılamıyor, neredeyse bütün sosyal aktivitelerimizi bu telefonlar üzerinden yapıyoruz. Dünya üzerinde milyarlarca telefon olduğunu biliyoruz. Bu sayı bizlere daha önemli bir şeyi gösteriyor; dünya üzerinde milyarlarca bomba var.

Telefonların son hedefinde 12 yaşındaki Çinli bir kız çocuğu vardı. Şarj ederken birden patlayan telefon, küçük çocuğun sağ gözünü ve işaret parmağını kaybetmesine sebep oldu. Çocuğun yüzüne saplanan şarapnel parçalarını çıkarmak için 5 saat boyunca uğraşan doktorlar, talihsiz kızın sağ gözünü kurtarmak için çok uğraştılar, ancak en çok parça göze saplandığı için tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Parmağı Unutmuşlar

Patlamanın etkisiyle sağ elindeki işaret parmağı da kopan küçük kızın, ebeveynleri parmağı hastaneye getirmediği için parmak dikilemedi. Doktorlar, parmak hastaneye getirilmiş olsaydı bile muhtemelen yoğun doku zedelenmesi yaşadığı için dikilemeyeceğini açıkladılar.

Çin’in yerel medyasına göre patlayan telefon, 2 yıllık bir cihazdı. Çin’de üretilen telefonun geliştiricisi, çocuğa ve ailesine herhangi bir ücret ödeyecek mi bilinmiyor. Küçük bir kız çocuğunun bütün hayatını etkileyecek bu durumun bir karşılığı olmak zorunda. İlerleyen günlerde konu ile ilgili açıklama gelirse sizleri bilgilendireceğiz.