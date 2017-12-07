2018'e girmeden bu yılın 'internet alışverişi' mağdurlarını sizin için derledik.

DÜNYA genelinde pek çok birey alışveriş için, mağazalardan koparak internet sitelerine yönelmiş durumda. Öyle ki, bir süre sonra, bu mağazaların hiçbirinin kalmayacağı, kargolanacak malzemelerin doldurulduğu depolar haricinde binaların kullanılmayacağı tahmin ediliyor. Hatta bu durum öyle basit bir hale geldi ki, kargonun gelme süresini sorun etmezseniz birkaç dakikada farklı kıtalardan bile alışveriş yapabiliyorsunuz.

Gelinen noktanın tek dezavantajı, mağazalarda ürünü detaylı inceleme imkanı var ancak internet üzerinden yaptığımız alışverişlerde bu durum sınırlı. Yani birkaç fotoğrafına bakarak daha önce hiç görmediğiniz bir şeyi almak cesaret istiyor!

Bizde bu durumla alakalı, size 2017 yılının trajikomik 10 cesur(!) internet alışverişi mağdurunu paylaşıyoruz.

"Annem yanlışıkla XS köpek yatağı sipariş etmiş ama köpeğimiz yine memnun olmaya çalışıyor."

"İnternette alışveriş yapma keyfisi."

"Annem erkek arkadaşından eve gelirken birkaç şeftali almasını istemiş, o da birinin ağacını getirmiş."

"Doğrusunu söylemek gerekirse karım bu şişme havuzun ucuz olmasında şüphelenmişti."

"Annem ilk kez mobil uygulamadan pizza sipariş etmiş, sanırım sos ve peynir demeyi unutmuş."

Yanıltıcı görsel kurbanı (Dinazorlu Yastık Kılıfı)

"Yeğenlerimin yüzlerini Anneler Günü için yastık kılıfına bastırmak iyi bir fikir gibi gelmişti... Teoride."

"Amazondan odam için bir sandalye sipariş ettim ve..."

"Soldaki pastayı sipariş ettim, sağdaki geldi."

Ve son olarak bu korkunç oyuncak ayı!

Böyle durumlar yaşamak istemiyorsanız doğru görsel ve keyifli alışveriş için;

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