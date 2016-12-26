Bir Daha Kullanmaya Tövbe Edecekleri, Sanal Gerçekliği İlk Kez Kullanan Kişilerin Komik Halleri

ABD'de sosyal medyaya düşen görüntüler, bu yılbaşının en gözde hediyelerinin arasında VR gözlüklerin olduğunu gösterdi. İlk kez gözlüğü deneyenlerin korku dolu anları ortaya komik görüntüler çıkardı.

Yeni yıl yaklaşıyor, ABD’liler ise çoktan “Christmas”a girmiş durumdalar. Hal böyle olunca, geçen pazar yılbaşı hediyelerini birbirlerine vermeye başladılar. Sosyal medyada yayılan birçok görüntü, bu yıl başı en çok tercih edilen hediyelerden birinin “Sanal Gerçeklik Gözlüğü” olduğu ortaya çıkardı.

2016’da her markanın kendi gözlüğünü yapma, kendi teknolojisini geliştirme isteği; VR teknolojisinde hızlı gelişmenin önünü tıkıyordu. Bu nedenle beklenildiği kadar yaygınlaşamayan VR teknolojisine talep, hediye tercihlerinden de anlaşılacağı üzere 2017’de daha büyük olacak. Bu ihtiyacı sezen üreticiler sektör standartlarını belirlemek için halihazırda bir oluşuma giriştiler.

2016 geride kalırken VR gözlük hediyesi alanların, bu cihazları ilk kez denerken yaşadığı korku dolu anlar, izleyenleri gülümsetti. Bu arada Teknostore'daki sanal gerçeklikleri de görmeden geçmeyin.