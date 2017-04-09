Bir Dakika İçinde Nasıl Uykuya Dalarsınız?

Uykuya dalmak bazen çok zor olabiliyor. Hele ki uykunun tutmadığı akşamlarda sabaha diri çıkmamak işten değil. Böyle anlarda hızla uykuya dalmak için "4-7-8" kuralını uygulayabilirsiniz.

Uyku gündelik yaşamın en kritik noktalarından biri. Mutlu ve sağlıklı bir hayat için, düzenli uyumak çok önemli. Ancak bazen istesek de uyuyamadığımız zamanlar olabiliyor. Peki böyle durumları aşmak mümkün mü? 4-7-8 isimli yöntemle, birçok kişi uyku tutmayan geceleri atlatabildiğini söylüyor. Yöntem şöyle işliyor:

1-Sakince 4’e kadar sayarak burnunuzdan nefes alın.

2-İçinizden 7’ye kadar sayın ve nefesinizi bu süre içinde tutun.

3-Nefes verin, yalnız bunu 8’e dek sayarken yavaş yavaş yapın.

Peki Nasıl Oluyor Da İşe Yarıyor?

Şaka gibi değil mi? Ancak işe yarıyor. Birçok kişi bu egzersizi tekrar tekrar yaptığı akşamların sabahında bebek gibi uyuyup uyanmış oluyor. Vücudunuz stres veya gerginlik yaşadıysa kanınızdaki adrenalin miktarı artıyor, nefes alış verişiniz hızlanıyor. Önerdiğimiz nefes egzersizi ise bir tür yatıştırıcı görevi görüyor. Çünkü kalp ritminizi yavaşlatıyor ve sizi sakinleştiriyor.

Ayrıca bu egzersiz zihninize de yardımcı oluyor. Bu şekilde nefes aldığınızda dikkatiniz artıyor ve endişe gibi duygular kayboluyor. Birçok nörolog nefes almanın önemi konusunda hemfikir. Harvard’tan Andrew Weil isimli doktor “4-7-8” isimli metodun, meditasyon yapan birçok kişi tarafından zaten yüzlerce yıldır kullanıldığını belirtiyor.

Ne İşinize Yarar?

“4-7-8” metodu uykusuz kaldığınız durumlar için birebir. Hızla uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Konsantre olmanıza fayda sağlayacak, daha dingin bir zihniniz olacaktır. Bunun yanında düzenli olarak her gün 10’ar dakika yapıldığında, gündelik yaşamdaki stres yönetiminden dingin bir ruh haline dek faydalarını göreceksiniz.