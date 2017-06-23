Bir Dalgıcın Bir Balıkla 25 Yıldır Devam Ettirdiği Dostluk!

Profesyonel bir Japon dalgıç, son 25 yıldır bir dostunu görmek için aynı yere dalış yapıyor. Üstelik bu dostu ise bir balık ve kulaklara masal gibi gelse de hikaye tamamen gerçek.

Hiroyuki Arakawa, Japonya'nın Tateyama Körfezi’nde görevlendirilen bir dalgıç ve yıllardır bölgede yaşayan deniz canlılarını gözlemliyor. Ancak bir balıkla dostluk seviyesindeki ilişkisi tam 25 yıldır devam ediyor. Arakawa her dalışında Yoriko ismini verdiği balık dostunu ufak bir öpücükle selamlıyor.

Yeni yapılan bir bilimsel araştırmada, balıkların insan yüzlerini tanıdıkları sonucuna ulaşıldı. Oxford Üniversitesi'nden Dr. Cait Newport’un CNN'ye bu ilginç olayla ilgili verdiği demeçte, "Balıklara iki farklı insan yüzü görüntüsü sundular ve onların jestleriyle fotoğraflardan birini seçmeleri istendi. İşleri zorlaştırmak isteyen araştırmacılar, fotoğrafları siyah beyaz yaptılar fakat balıklar aynı yüzleri %86’lık bir doğruluk oranıyla seçmeye devam ettiler." şeklinde konuştu.

Arakawa ve Yuriko’nun ilginç hikayesine daha yakından bakalım:

Her görüştüklerinde dalgıç balık dostunu resmen alnından öpüyor:

İlk karşılaşmaları, Arakawa'nın su altında kalmış bir Şinto tapınağına bakmak için yaptığı dalışta gerçekleşmiş:

Tam 25 yıldır devam eden dünyanın en sıra dışı dostuluğu, birçok insanın ders çıkarması gereken bir hikaye:

Videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: