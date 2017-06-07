‘Yürüyen Balık’ Bilim Dünyasını İkiye Ayırdı!

Endonezya’da bir dalgıcın kamerasına takılan balığın yüzgeçlerinin yanında iki bacak uzantısı bulunuyor ve bunları okyanus tabanında dolaşmak için kullanıyor. Bilim insanları ise balık hakkındaki tartışmalarda ikiye bölündüler.

Denize daldığınızda suyun tabanına doğru bakarken birden iki bacaklı ve kum üzerinde yürüyen bir balık gördüğünüzü hayal edin. Endonezya’nın Bali kıyılarında dalış yapan Fransız bir dalgıcın başına tam da bu geldi. Neyse ki kamerası yanındaydı ve garip canlının görüntülerini kaydetmeyi başardı.

Dalgıç Emeric Benhalassa, canlının dünyanın en zehirli balıklarından biri olan “stingfish” olduğundan şüphelendi. Dayanağı ise National Geographic’in balık türleri hakkındaki raporuydu. Bununla birlikte görüntüleri izleyen bilim insanları, kesin bir dille konuşamadılar ve pazartesi günü ortaya çıkan görüntülerden bu yana bir fikir birliği sağlayamadılar.

Görüntüler, parlak kahverengi yüzgeçleri olan portakal renkli bir balığı gösteriyor. Okyanus tabanında oldukça rahat bir şekilde yürümesini sağlayan uzuvları ise oldukça ilginç. Aslında dalgıcın şüphelendiği tür olan stingfishlerde, bacak uzvunun bulunmadığı biliniyor: Stingfishler, uzuvlarını kabuklu deniz hayvanlarını avlayabilmek için kullanıyor, yürümek için değil.

Söz konusu görüntülerin kesin bir tanımlama yapmak için yetersiz olduğunu savunan araştırmacılar, stingfishlerin davranışları ve evrimleşme süreci hakkında çok az bilgi bulunduğunu belirtiyorlar.

Edinilen bilgilere göre stingfishler, Japon mutfağında önemli bir yere sahipler. Bunun dışında Güneydoğu Asya’da şeytan olarak adlandırıldıkları için, yakalandıkları sırada okyanusa fırlatıyorlar.