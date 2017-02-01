NASA, Viral Reklam mı Yapıyor?

Amerikan Uzay İdaresi NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan yayını gizemli nesnenin görünmesinin hemen ardından kesmesi, araştırmacılardan tarafından yorumlandı.

Uzay istasyonu kamerasında olağandışı bir küre göründükten sonra yayını kesen NASA Uluslararası Uzay, UFO'lar hakkındaki spekülasyonunu tetikledi.

NASA yayını, 20 Ocak'ta, garip bir küre görülmesinin hemen ardından "kamera değiştiriliyor" be "geçici sinyal kaybı" ibareleri ile kesmişti.

Söz konusu eylem, ekrandaki garip nesnenin kökenini hakkında ciddi tartışmalara yol açtı.

Blog yazarı ve YouTubebe kanalı sahibi Bright Insight (elbette takma bir isim), izleyicilerine NASA'nın "UFO görüntülerini" ilk kez saklamadığını açıkladı.

Popüler yazar, "söz konusu nesne ya gizli askeri teknoloji ya da bir uzay aracıydı" ifadelerini kullanıyor.

"En azından bir düzine kez kendi gözlerimle şahit oldum. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşan garip bir nesne söz konusu olduğunda, yayında 'tesadüfen' sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla seçenekler ikiye iniyor. Karşımızda ya uzaylılar ya da kamuoyunun şahit olmasını istemedikleri gizli bir teknoloji duruyor."

Asıl bombayı ise blog yazarı Scott Brando patlatıyor:

"Bu görüntüler ve kesintiler bir çeşit dolandırıcılığa işaret ediyor. YouTube İşbirliği Programı sayesinde inanılmaz paralar kazanılıyor. Bu tür spekülasyonlar her iki tarafında işine geliyor. NASA gündeme getiriyor, diğerleri ceplerini dolduruyor."