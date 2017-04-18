Teknoloji devi Intel, dünya teknolojilerine dair en yeni duyuruların ve geliştirici ekosisteminin bir araya geldiği Intel Geliştirici Konferansı'nı artık yapmayacaklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel her ne kadar bilgisayar tarafında işlemci dünyasını tekeline almış gibi görünse de mobil işlemcilerde yaşadığı başarısızlıklar ve rakiplerinin masaüstü segmentlerdeki başarını arttırmasıyla birlikte zor günler geçirmeye başladı. Bu zor durum Intel'i artık çok önemli bir geleneğinden vazgeçirmeye kadar itti.

Intel yaptığı açıklamada 20 yıldır bir gelenek haline gelen ve dünya teknolojisine bir dönem yön veren Intel Geliştirici Konferansı'nın artık düzenlenmeyeceğini duyurdu. Intel'in geliştirici ekosistemini bir araya getiren ve yeni teknolojilerin duyurulduğu konferansı artık olmayacak.

Bu konferansın sona ermesiyle birlikte Intel aslında pek de iyi durumda olmadığının mesajını bir kez daha vermiş oldu ancak henüz Intel için her şey bitmiş değil. Ortaya atılan iddialara göre Intel, 10 nanometre teknolojisiyle çalışan bilgisayar işlemcileri üzerine çeşitli geliştirmelerini sürdürüyor. Eğer Intel 10 nanometre ile çalışan yeni işlemcilerini duyurursa bilgisayar platformlarında özellikle de VR teknolojileriyle ilgili donanımlarda ciddi bir atılım gerçekleştirerek tekrar eski hakimiyetini sürdürebilir. Bunu bize zaman gösterecek.