Facebook tarafından çalınan özellikleri dolayısıyla bir değişim getiren sosyal medya devi Snapchat, beklentilerin dışında kalan bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Yayımlanan yeni bir kullanıcı araştırması, bir devin çöküşünü gözler önüne seriyor.

Snapchat, yaklaşık son 2 yıldır büyük bir kabusun içinde. Bu kabustan uyanmak ve kullanıcılarına yenilenmiş bir platform sunmak isteyen şirket, baltayı fena taşa vurdu. Araştırma firması Sonar tarafından yayımlanan rapora göre App Store üzerinde 1 ila iki yıldız veren kullanıcı sayısı, genel değerlendirmenin % 83’ünü oluşturuyor. Buna karşılık sadece %17’lik bir kesim olumlu değerlendirme kriteri olan 3 ila 5 yıldız puanlamasına oy vermiş durumda.

Kanada, İngiltere ve Avustralya’daki kullanıcılara sunulan güncelleme, ilk etapta büyük tepkilere yol açtı. Twitter üzerinden sayısız şikayet mesajıyla karşılaşan Snapchat destek ekibi, bu mesajları cevaplamakta zorlanıyor. Aynı zamanda kullanıcılarına söz konusu tasarım değişikliğinin geri alınamayacağını da bildiriyor.

Snapchat’in özel mesajlar ve kişilerden gelen hikayeleri bir arada topladığı tasarım şöyle:

Snapchat, sosyal medya deyimini ikiye ayırıp, arkadaşlardan gelen mesajları ve hikayeleri bir tarafta, medyadan gelen güncellemeleri de diğer tarafta toplamayı amaçlamıştı. Kullanıcı kitlesinin genç yaşta olmasından dolayı kararsız bir kitleye hizmet sunduğundan büyük risk almış gibi görünüyor.

Elbette bu düşüşün ekonomik yansımaları da oldu. Snap Inc.Wall Street raporlarına göre 443 milyon dolar zarardaydı ve değişimle bu zararın önüne geçmek istiyordu, olmadı. Mesaj kutularına kişilerin öykülerini de iliştiren tasarımın uygulanma nedeni, Nisan 2017’den Eylül 2017’ye kadar uzanan süreçte, kullanıcıların mesaj pencerelerinde birbirlerine neredeyse hiç hikaye göndermedikleri olarak açıklandı.

Bir sosyal medya devi için kullanıcılarına yalnızca mesaj hizmetlerini sağlamak, geliri düşüren en büyük etmen. Büyük ihtimalle Snapchat ekibi, mesajlarla hikayeleri karıştırarak daha çok reklam almayı ve gelir arttırmayı umut etti.

Güzel bir arayüzle öyküler ve özel mesajları bir araya getirmek, profesyonel içerik üreticilerini ve medya şirketlerini diğer tarafta toplamak gibi güzel fikirler, yeniliğe hazır olmayan genç kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanamadı. Umarız bir an önce toparlanıp eski günlerine döner, yoksa gittikçe kayan bir yıldızın patlamasını hep birlikte izleyeceğiz.