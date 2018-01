Her şey iki kez ölür: Kinect’in ilk ölümü, Ekim ayında resmen üretimden kaldırıldığı an yaşandı. Hala onu sağda solda bulup satın alsanız bile artık Xbox’lar üzerinde kullanamayacaksınız. Çünkü firma, Kinect’in Xbox One adaptörünü artık üretmeyecek.

Teknoloji dünyasında tüketici ve eğlence elektroniğinin atalarından olan, herhangi bir konsol ya da vücutta kontrol cihazı takılmadan oyun oynamanıza izin veren sensör sistemi Microsoft Kinect tarih oldu. Ekim 2017’de resmi olarak üretimi durdurulan Kinect arabirimi artık üretilmiyordu. Ancak satın almak isterseniz hala pazarda bulunan ürünlerden faydalanabiliyordunuz. Aslında Microsoft’un oyun teknolojileri konusunda bir dönüşüme ihtiyacı vardı. Kinect gibi her dönem yenilikçi görünen bir teknoloji neden sonlandırıldı? Bunun ardında ise daha iyi arabirimlerin üretilecek olması gerçeği yatabilir. Teknik olarak 3 ay evvel son bulan Kinect için Microsoft artık adaptör üretmeyecek. Yani bir şekilde satın aldığınız Kinect, kutusu açılmamış ve hiç kullanılmamış olsa dahi, elinizdeki Xbox One cihazına bağlanmak için adaptör isteyecek. Bu adaptör de artık piyasada bulunmayacak. Xbox One X ile birlikte tedavülden kaldırılan Kinect’in kötü kaderi, oyuncuları nasıl etkiler bilinmez. Bundan sonra bir Kinect kullanmak isterseniz Xbox üzerindeki USB portlarından birisini feda etmeniz ve cihazı dönüştürücülerle bağlamanız gerekiyordu. Ancak Microsoft Store üzerinde resmi stokları yenilenmeyen bu ara aparatları ya dışarıdaki tedarikçilerde bulabilirsiniz, ya ikinci el bulabilirsiniz ya da Kinect’e veda edersiniz. Dışardaki tedarikçiler de Kinect’e yoğun ilgi olan bölgelerde işi fırsatçılığa vurup, ihtiyacınız olan tek şeyi yüksek fiyatlara satabilirler. Microsoft'un Kinect'i durdurmayı seçmesi hala gizemini koruyan bir adım. Konsol dünyasındaki dişli rakiplerinden Nintendo, Wiimote teknolojisiyle popülerleşirken, PlayStation’un da Move isimli cihazı bulunuyor. Ayrıca aynı teknoloji, iPhone X’un ekranındaki çentikte bulunuyor ve biz ona TrueDepth adını veriyoruz. Güle güle Kinect.

Kaynak : https://www.slashgear.com/the-microsoft-kinect-is-now-really-dead-02513386/

 14 5 2 1 1