Müziklerimiz, fotoğraflarımız ve videolarımızla bir dönemin efsanesi olan CD’ler, artık iyiden iyiye kamyon süsü olmaya yüz tuttu. Öyle ki dünyanın en büyük satıcılarından olan Best Buy, satışlardan şikayetçi.

Artık CD almanız için somut bir nedenimiz bulunmuyor. Bulut sistemleri, boyutları artık ömürlük olan USB bellekler ve harici sabit diskler, bir dönem fazlasıyla kullandığımız, büfelerde bile satılan CD’lerin yerini aldı. Düşük bir hafıza ve silinemeyen depolama imkanı sunması, oldukça hassas olması, taşıma zorluğu gibi etmenler dolayısıyla zaten aksi beklenemezdi. Zamanında güneş tutulmalarını izlemek için kullandığımız disketler gibi CD’ler de tarih olacaktı.

Fakat bu işten kamyon yüküyle para kaldıran şirketler var. İçeriği hazır şekilde sunulan film, müzik albümü ve belgesel CD’leriyle yılda 40 milyon dolar gelir elde eden Best Buy, 1 Temmuz 2018’den itibaren CD ürünleri satmayacağını açıkladı. Şüphesiz ki teknolojik bir devrimin son adımı tüketici ayağında gerçekleşir. Eğer insanlar satın alacak CD bulamazlarsa, bir süre sonra alternatiflere yönelirler. Ayrıca zaten Netflix ve Spotify gibi içerik sağlayıcıları bu alternatifi karşılarken, insanların gitgide daha az depolama birimi satın aldıkları dönemdeyiz.

Best Buy’a ürün tedarik eden üreticilerin bu haberden sonra evlerine ateşler düşmüş olabilir. Hali hazırda ABD pazarındaki en büyük silahlardan olan Best Buy, ciddi bir talebin karşılanması için uygun bir kanal sunuyordu.

Spotify gibi bir alternatif varken, elektronik içerik servislerinde devrim tamamlanmışken, insanlar neden gidip CD alsınlar? Nostalji merakına yönelik ihtiyaçları karşılayacak bir özellik taşımayan CD’ler, kendilerinden önceki plaklardan bile daha çabuk yıpranıyorlar.

Dolayısıyla CD üretiminin gün geçtikçe azalması ve ticari anlamdaki aracıların bu işten sıkılması büyük bir kayıp olmayacaktır. Çoğu üretici CD üretimini bırakıp, dijital dinleyiciler için farklı aksesuarlar üretmeye başladılar.

Dolmuşlarda, arabalarda ve kamyonlarda süs olacak CD’ler ciddi bir atık miktarı da oluşturuyorlar. Bakalım bu ticari atakların ülkemizdeki dev e-ticaret sitelerine yansıması ne zaman olacak ve mağazalardaki son CD ne zaman satılacak?