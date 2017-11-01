House Of Cards Dizisi İptal Oldu Ama Yeni Dizi Yolda

Netflix ve Media Rights Capital, iptal edilen House of Cards'ın ardından yeni bir spin-off projesi üzerinde çalışmalara başladı

Netflix ve Media Rights Capital, iptal kararı alınan House of Cards'ın spin-off projesi üzerine çalışıyor.

Halen geliştirilmekte olan bu fikirlerden Michael Kelly’nin Daoug Stamper’i etrafında inşa edildiği ve House of Cards’ın yapımcısı Eric Roth’un da seride bir yazar olarak yer aldığı bildirildi. Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Stamper, serinin başlamasından bu yana Frank Underwood’un resmen sağ kolu oldu. Yeni spin-off projesi şu anda sır gibi saklanıyor, ancak ilerleyen günlerde yeni proje hakkında bilgiler ortaya çıkacaktır.

Haber, Netflix’in House of Cards’ın altıncı sezon sonrasında sona ereceğini açıklamasından hemen sonra geldi. Dün sabah saatlerinde yaptığımız bir haberde dizinin iptal edildiğini açıklamıştık. Kevin Spacey'nin, bir başka Netflix projesi Star Trek: Discovery'nin oyuncusu Anthony Rapp'i 14 yaşındayken taciz ettiği iddialarının ortaya çıkmasının ardından dizinin iptal edildiği, ancak iptal kararının daha önceden alındığı açıklanmıştı.

Netflix, 2018'de 6. sezonu yayınlanacak House of Cards'a devam etmek istemese de, evrenden kolay kolay vazgeçmek istemiyor.