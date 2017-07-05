Otomotiv sektörünün devlerinden Volvo, 2019 yılından itibaren çıkacak tüm yeni modellerinin ya tamamen elektrik motorlu ya da hibrit modellerden oluşacağını açıkladı.

Sürücülerin güvenliğine önem vermesiyle bilinen Volvo, içten yanmalı motorların üretimine son verdiğini resmi olarak ilan ilk otomobil üreticisi oldu. Şirket, 2019-21 yılları arasında 5 adet tamamen elektrik motorlu ve hibrit model çıkartmayı hedefliyor.

10 yılı aşkın bir süredir derinden elektrik motorlu araç gelişimi üzerinde çalışan Volvo’nun Genel Müdürü Hakan Samuelsson, "Bu duyuru sadece içten yanmalı motorlarla çalışan araçların sonu anlamına geliyor. İnsanlar giderek artan oranda elektrikli araç talep ediyor ve müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz" dedi.

Volvo’nun kararını ‘halkla ilişkiler gösterisi’ olarak tanımlayan IHS Otomotiv uzmanlarından Tim Urquhart ise "2019'dan önce piyasaya çıkartılan modellerde yine geleneksel içten yanmalı motorlar olacak. Duyuru önemli ve etkileyici olsa da etkisi küçük olacak. Vaat ettikleri hibrit araçlar sadece motoru çalıştırma ve durdurma anlamında hibrit de olabilir" şeklinde konuştu.

Hibrit sistemde elektrikle doldurulan piller, araç bir kavşakta ya da trafik ışıklarında durduğunda motoru durdurup daha sonra yeniden çalıştırıyor. Urquhart’a göre ise Volvo bundan çok daha gelişmiş bir şey yapacak, fakat piyasaya çıkışıyla ilgili henüz bir tahmini yok.