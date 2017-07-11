Bir zamanlar Android'e kafa tutması planlanan Windows Phone'un 8.1'e kadar olan cihazlarının desteği bugün tamamen sona erdi. Windows Phone 10'un ise resmi anlamda sona ermese de, gözle görülebilir bir desteği bulunmuyor.

Micrososft, Windows Phone 8.1 desteğini bugün, şirketin bu güncelleştirmeyi piyasaya ilk kez sürmesinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra, çekiyor. Desteğin geri çekilmesiyle birçok cihaz artık güncelleme alamayacak. Çoğu insan Windows Phone'un sona ermesinin, resmi olmasa da geçen yıl gerçekleştiğini öne sürüyor. Ayrıca Windows Phone ile çalışan telefonların yüzde 80'inin Windows Phone 7, Windows Phone 8 veya Windows Phone 8.1 çalıştığı tahmin ediliyor. Şimdi ise Microsoft, yüzde 80'lik kesimden artık sorumlu değil.

Windows Phone 8.1, Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sisteminin büyük bir güncellemesiydi ve şirketin Cortana dijital asistanını içeriyordu. Microsoft'un asıl amacı iOS ve Android ile rekabet etmekti ancak bu alanda pek başarılı olamadı. Üstelik şu anda piyasadaki akıllı telefonların yüzde 99,6'sı Android ve iOS ile çalışıyor.

Windows 10 ile çalışan cihazlar hala mevcut ancak çok fazla desteği bulunmuyor

Microsoft, Windows 10'un desteğini resmi olarak sona erdirmiş olmasa da, ilerleyen zamanlarda nasıl bir politika izleyeceği bilinmiyor. Windows Phone 10 ile çalışan cihazlara yeni bir güncelleme geleceği gönünde dedikodular olsa da, gerçeği yansıtacak resmi bir bilgi ile karşılaşamıyoruz. Diğer söylentilerde ise Microsoft'un, Windows 10 desteğini 2018'e kadar 'kağıt üzerinde' sürdüreceği yönünde oluyor.