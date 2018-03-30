Analog fotoğrafçılar arasında popüler olan şirket Fujifilm, 'Neopan 100' tipi filmlere veda ediyor. Yeni bir rapor, Fujifilm’in, Neopan 100 Acros’u bu yılın Ekim ayında sona erdireceğini söyledi.

Casual Photophile'in haberinde konuyla ilgili şunları belirtti: “Bazı raporlardan dolayı, tüketicilere ve ABD merkezli distribütörlere Fuji'den doğrudan bir açıklama gelmedi. Fuji'ye yöneltilen sorular henüz cevaplanmadı. Bu durum, şimdilik sadece bir söylenti.”

Fujifilm Instax son yıllarda kapış kapış satılırken, Fujifilm, 2017'nin sonlarında 4 × 5 Acros 100'ün sona ereceğini duyurmuştu. Şimdi aynı tip fotoğraf filmlerinin 35mm ve 120 versiyonlarının da aynı kaderi paylaşacağı ve Acros tipi filmlerin tamamen sona ereceği düşünülüyor.

Popülerliği nedeniyle, Acros'un bitişi, fotoğrafçılara ağır bir darbe olacaktır. Acros favori film stoklarınız arasında yer alıyorsa, şimdiden stoklamaya başlamak iyi bir seçim olabilir. Fotoğrafçılığın neredeyse tamamen dijitalize olduğu bu çağda yaşanan bu gelişme çok da sürpriz değil ancak insan inceden bir hüzünlenmiyor da değil hani.